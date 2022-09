Gustavo Corvalán, Braulio Assanelli y Francisco Benítez: qué fue de la vida de los ganadores de La Voz Argentina

Gustavo Corvalán, Braulio Assanelli y Francisco Benítez, los ganadores de las tres temporadas anteriores de La Voz Argentina

Después de más de tres meses al aire, hoy llega a su fin La Voz Argentina 2022. Esta noche, el público decidirá quién es el ganador, que recibirá un millón y medio de pesos y la posibilidad de grabar un disco como solista. Pero lo cierto es que el vencedor de este año no será el primero del reality: se sumará a los otros tres campeones de las temporadas anteriores.

Gustavo Corvalán, el primer ganador

Gustavo Corvalán fue el primer ganador de La Voz Argentina en 2012

En 2012, el certamen de canto estrenaba su primera edición, donde fue Gustavo Corvalán quien logró imponerse con su talento. Su coach había sido Soledad Pastorutti y para el participante, el programa fue un antes y un después en su vida. Por ese entonces, el albañil rosarino tenía tan solo 24 años y soñaba con dedicarse a la música. “A todos los amigos, a mi familia, a toda la gente de Rosario y Santa Fe que confió en mí, gracias a todos, esto es de la gente”, había dicho entre lágrimas luego de conocer la votación final. Sin embargo, el camino después del reality no le fue tan sencillo.

En ese entonces, los 50 mil pesos del premio los invirtió en terminar de construir su casa y, además, grabó su primer álbum, de ritmos caribeños y románticos, llamado Siempre Adelante, que se editó en julio de 2013. “El reality me sirvió de puntapié inicial para comenzar con la música y poder vivir de ella. Obviamente, cuando se apagaron las luces, todo empezó a costar más. Los primeros dos años después de que terminó el programa, trabajé muy bien recorriendo el país con los chicos de La Voz. Pero, al tercer año, se empezó a hacer un poco más difícil, porque ya había pasado mucho tiempo y se hizo dura la venta de shows”, había explicado a Teleshow en 2018.

Luego de un tiempo, de común acuerdo, decidió rescindir su contrato con la discográfica. “Justo en ese momento, me llamó La Sole para que la acompañara en una gira de verano. Y para mí fue una experiencia muy linda que, además, me dio la posibilidad de seguir trabajando. Pero, sinceramente, tenía miedo por lo que podía pasar después a nivel laboral”, había contado.

En tanto, en 2015 pasó a integrar el grupo cuartetero La Fiesta, en reemplazo de Cristian El Loco Amato, pero, dos años más tarde, Corvalán confirmó su alejamiento de la banda y su incorporación a Trulalá, el emblemático conjunto creado a mediados de los ‘80. Luego, en 2018 junto al subcampeón de Operación Triunfo 2005 César Cachi Palavecino, decidieron abrirse de la banda para armar un dúo de folklore: Tupachi. Pero en 2020 llegó la pandemia y las cosas se complicaron para todos aquellos que se dedicaban a la industria del espectáculo. Por eso, tuvo que buscar una alternativa para poder llevar un ingreso de dinero a su casa. Y, sin que le temblara el pulso, se bajó una aplicación para comenzar a hacer delivery.

Braulio Assanelli, el ganador de 2018

Braulio Assanelli fue el campeón de la edición 2018 del reality

El uruguayo se consagró campeón del certamen el 16 de diciembre de ese año, de la mano de Ricardo Montaner. En ese entonces tenía 23 años y prometió donar los 500 mil pesos a un compañero. “Yo también necesito el dinero, pero ayudar a una persona me llena más que cualquier cantidad de dinero”, había dicho a este sitio poco después de saberse vencedor.

Su vida había sido bastante dura hasta ese entonces. Residía en el campo a dos kilómetros de San Ramón, un pueblo de siete mil habitantes dentro de Canelones, Uruguay. Allí, domaba caballos junto a su padre Víctor, un militar retirado, y su hermano Juan José. También vivía junto a su madre Ana, que es maestra, y su hermana Marina. “Cuando tenía 16 años, iba al colegio y trabajaba levantando camas de caballo en una estancia que quedaba a 5 kilómetros de mi casa, que los hacía en bicicleta. Los fríos de invierno que pasé eran muy torturadores”, había relatado.

Como a Corvalán, la pandemia le jugó una mala pasada. Hacía poco más de un año que se había consagrado en el ciclo de Telefe cuando el coronavirus paralizó su carrera: tuvo que suspender todos sus shows y vivir de sus ahorros.

“Mi carrera se enfrió en contactos y económicamente. Tuve que acudir a los capitales que tenía y que había armado para sostenerme. Tenía un monto mensual por show, con uno cada dos o tres días, a no tener ninguno. ¿Cómo hago para abastecerme? Fue bastante desesperante en un principio, después dentro de todo, lo supe manejar porque trabajo con un equipo y supimos salir”, había contado el año pasado en diálogo con el programa radial Por si las moscas (La Once Diez). Y había resaltado: “Hoy no es el mismo furor que cuando gané, pero el programa me abrió las puertas a una carrera que pude encarar con pandemia y sin pandemia”. En este tiempo, Braulio abrió dos academias de música en Uruguay, donde enseña a adultos y niños. “Eso banca hoy mi economía”, subrayó en ese momento.

Francisco Benítez, el campeón de 2021

Francisco Benítez, el campeón de la tercera temporada

Ya con Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner como coachs, se dio paso a una nueva etapa del certamen de canto. En esta tercera temporada, fue Francisco Benítez el vencedor, lo que le dio la posibilidad a la intérprete de “Tren del cielo” de ser nuevamente la jurado ganadora. “No puedo creer, sinceramente no lo puedo creer. La verdad, no me esperaba esto”, fueron sus primeras palabras después de conocer el resultado.

El joven cordobés de apenas 22 años logró conmover a todos con su historia de vida. Es que, tal como había contado en el programa, tiene tartamudez desde los seis años, no obstante, no tartamudea cuando canta. “Lo que no puedo decir, lo canto para que le llegue a la gente”, dijo cuando se presentó en las audiciones a ciegas y los cuatro coaches dieron vuelta sus sillas buscando tenerlo en sus respectivos equipos.

“He sido el chico con problemas siempre, he sufrido mucho el no animarme a hablar en público. No salía de mi casa, no quería hablar con nadie, he estado solo en mi pieza y llegó un punto en el que no quería estar más en este mundo. Hasta que un día, por cosas del destino, conocí a mi novia Rocío y fue ella quien me impulsó a que no me quede atrás. Cantar me hace ser otra persona”, contó Francisco por aquel entonces. Casualidades del destino - o no - apenas horas después de consagrarse campeón, nació su primer hijo.

Tres meses después, la influencer Belu Lucius le cumplió un gran sueño: tener su casa propia. “Gracias por esto, quisiera ir de nuevo a darte un abrazo grande por que no puedo creer lo que hiciste por mi. También inmensamente agradecido a la generosidad y toda la gente que hizo posible este acto de amor. Se los voy a agradecer toda la vida ¡GRACIAS!”. Sin embargo, de su carrera musical poco se sabe, ya que por el momento Francisco eligió priorizar su vida familiar.

