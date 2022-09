La nueva vida de Luis Zerda: “Estaba desolado porque me rechazaron del hospital y una señora me invitó a orar”

Luiz Zerda estuv en el 2010 en el ciclo Cuestión de Peso

“Arranqué, buena noticia, estoy donde quiero estar”, dijo a Teleshow Luis Zerda, de 37 años, quien se hizo conocido por su paso por el ciclo Cuestión de Peso en el 2010, luego de publicar en sus redes sociales una foto de su primer desayuno en su nueva etapa de tratamiento en la clínica del doctor Alberto Cormillot. Su voz no es la de las últimas veces que habló con este sitio: se lo escucha despierto, renovado, esperanzado. Con un peso de 250 kilos, está decidió a cambiar su historia. “Ahora sí tengo ganas de vivir”, dijo y contó que estaba rezando cuando le llegó el ofrecimiento para ir a lo del reconocido nutricionista, que ya lo había acompañado en su paso por el ciclo que se emitió por El Trece.

Todo empezó hace poco más de una semana cuando viajó desde Las Parejas, Santa Fe, a Malvinas Argentinas, ya que se iba a tratar en la institución médica del municipio bonaerense. Al llegar al lugar, no pudo ingresar y todo sus deseos se desvanecieron: “Había hecho una colecta para ir hasta allá porque tenía un turno para el viernes 26 de agosto, había armado una revolución porque me dijeron que me iban a hacer tratamiento ambulatorio, y llego al hospital y nadie sabía nada, de mí, que había llegado, y no tenía lugar donde dormir, nada, porque me habían dicho que fuera”.

El lunes fue el primer día de Luisito en la clínica de Cormillot. Espera bajar 30 kilos en un mes

Quienes creen, dicen que todo pasa por algo y que a veces es necesario tocar fondo para resurgir. Tras el rechazo en el hospital una señora que lo vio triste por la situación que lo “desolaba” lo tomó de la mano. “Luis, vamos a orar”, le dijo y empezaron a pedir: “Fue tan fuerte el poder del señor que se va la señora y me llaman de la clínica de Cormillot, para ver si quería hacer el tratamiento con ellos”.

“Saltaba en una pata, no me importaba que no tenía donde dormir”, agregó. Es que como tenía pensando quedarse en el Hospital, no tenía dinero para ir a un hotel. Nuevamente la ayuda llegó. Luego de que Nancy Duré contara su caso en Intrusos, un vecino de Malvinas le ofreció su casa: “Accedió a no cobrarme, fue un milagro. Me dijo que la única forma de pagarle es haciéndole el tratamiento e iré viendo el cambio día a día”.

El jueves pasado Luis se presentó en la institución médica donde le explicaron cómo será el tratamiento que comenzó este lunes y que se lo proporcionarán totalmente gratis: “Voy a estar de lunes a viernes de forma diurna, haciendo las actividades de la clínica, aquagym, caminatas, grupos, charlas motivacionales, desayuno, colación, merienda, almuerzo y cena. Una vez que hice la cena me retiro, me iré 20.15 a más tardar y entro 8.15 de la mañana, estoy a la altura de cumplirlo”.

Luis Zerda, rumbo a la clínica del doctor Cormillot

Ahora, necesita y lo pidió a través de sus redes sociales, un medio para viajar desde Malvinas al Instituto que queda en el barrio de Núñez (a 40 kilómetros de donde está parando). “Necesito un traslado, entro a las 8 y salgo a las 8, no puedo andar en colectivo ni en tren, e un mes estaré a punto y con 20/30 kilos menos es otra cosa, hoy es tanto el grado de obesidad que tengo que me impide caminar”, dijo y espera en un tiempo sí poder volver a utilizar el transporte público.

”Tengo 250 kilos y voy a subir un video donde le pido a la gente colaboración o si saben de un auto que me pueda traer a la clínica porque estoy en Malvinas, no puedo vivir en capital porque fracasé muchas veces viviendo en capital porque salía a la noche, es otra vida, donde estoy es un barrio, charlas con los vecinos y a las 19.00 cada uno está en su casa y está bueno para reencontrarme conmigo mismo y saber de qué material estoy hecho y qué puedo dar”, dijo feliz en esta nueva etapa.

“Se engorda en soledad y se baja en compañía”, escribió en sus redes en su segundo día de tratamiento con una foto junto con sus compañeros. Es que para Luis esta es una nueva oportunidad y piensa dejar todo atrás para poder renacer. “Desde que me pasó esto empecé a buscar mas a Dios y le pedí tanto esta oportunidad, que la soñé, con Cormillot y Sergio Verón estábamos peleados y dije, ‘papá (a Dios) si tengo que bajar el copete o pedir disculpas se las pediré pero quiero que toques su corazón’ y así fue”.

Además de la ayuda de los médicos, el público está siempre presente y fue quien lo ayudó a salir de Las Parejas. “Hicimos colecta y no tenía plata para el pasaje, no tenia nada, ni ropa, ni zapatillas, la gente respondió bien y estamos acá gracias a la gente, a la intendencia y los legisladores, pero la gente es al que mas ayudó. Me dio su plata, un lugar donde estar, apareció un hombre que me ofreció un departamento con comodidades y a de apoco se van a ir dando las cosas”, dijo y esperanzado cerró: “La gente me quiere, no sé cómo decirlo, estoy agradecido, tengo otras ganas de vivir, ahora sí, ganas de hacer cosas, proyectarme, tiempo al tiempo y paso a paso, como diría Mostaza (Merlo)”.

