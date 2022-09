Cinthia Fernández reveló cuáles son sus bienes tras la denuncia de la mamá de Matías Defederico

Cinthia Fernández sigue la guerra contra Matías Defederico y su madre

Cinthia Fernández y Matías Defederico siguen enfrentados en un conflicto que parece no tener fin. En esta oportunidad, Analía Frascino, la madre del exfutbolista, generó polémica al contar que la modelo no ponía los bienes a su nombre para “no pagar los juicios que debe”.

Frente a esta grave acusación, la panelista de Momento D (ElTrece) decidió revelar su patrimonio en unas historias que publicó en su cuenta oficial de Instagram. “Investigan mi patrimonio. Tengo un Honda Fit y una Mercedes que me regalo mi expareja, cuya compra se efectuó en parte con la venta de mi anterior camioneta, y el 08 fue una tortura que me lo firmara”, señaló Cinthia y mostró imágenes de los vehículos.

Los posteos de Cinthia Fernández

Además, Cinthia aprovechó para aclarar: “Para información de la señora, era mi plata porque correspondía al valor de 2 autos míos anteriores, que nunca vi la plata de esa venta (uno ganado en lo de Susana y otro comprado cuando no lo conocía a él)”.

Luego, Fernández se refirió a la casa en un country de zona norte, donde vive con sus tres hijas, Chiara, Bella y Francesca: “Agrego la mitad de esta casa, que no sé en qué se basan para decir que sale la plata que publican (tremenda desubicación) porque hasta el punto que yo sé nadie vino a tasarla y ustedes agentes inmobiliarios que yo sepa no lo son”.

El posteo de Cinthia Fernández

También Cinthia señaló que quiso llegar a un acuerdo con Matías por esa propiedad, pero él no quiso. “Casa que propuse poner tanto la mitad de él como la mía a nombre de mis hijas y que nunca más pague nada. Asegurando así sus derechos”, señaló. Y explicó cuál la respuesta del exfutbolista cuando le propuso que la propiedad esté completamente a nombre de las nenas. “¿Saben qué contestó el señor? ‘Ni en pedo para que metas un macho ahí adentro como ya metiste antes’ (Por mi ex pareja que ustedes saben que esté muy bien económicamente). Y si hay algo que no necesitaba era vivir de mí, por el contrario, pagaba el colegio de mis hijas, ese macho sin ser padre de ellas”, manifestó en referencia a Martín Baclini.

Recientemente, Analía aseguró que en el colegio al que asisten las niñas estarían juntando firmas para que no formen más parte de la institución por los conflictos que Cinthia habría tenido con otra madre. Más tarde, la modelo desmintió los dichos de su exsuegra y agregó que la llevará a la Justicia. “Analía Andrea Frascino vas a tener que probar todo en la Justicia. Sos realmente la peor miseria de persona que existe”, escribió en Instagram.

Pero la artillería de Cinthia no terminó allí y aseguró: “La señora se la pasó todo este tiempo escondiéndose de las notificaciones. El juzgado intentó por tres vías y ella no respondía”, escribió en letras blancas con fondo negro. Y continuó en tono irónico: “Casualmente ayer, al enterarse que la policía la buscaba, quiso dejar como prueba sus direcciones, direcciones a las que el juzgado intentó buscarla y no atendía”.

“Pedimos un oficio y hoy finalmente se la pudo notificar con la asistencia de la policía”, concluyó la bailarina acompañó estas palabras con las imágenes de los oficiales de policía de la Comisaría 15 C de la Cuidad de Buenos Aires presentándose en el domicilio laboral que había presentado Frascino. “Espero que ahora sí deje de molestar a mis hijas y que en caso de que no acate la orden judicial, esta mujer tenga el castigo que la justicia determine por su desobediencia”, cerró la bailarina.

