Mau y Ricky se tentaron en La Voz Argentina: “Siempre nos reímos cuando no se debería”

Mau y Ricky se tentaron en La Voz Argentina (Video: Telefe)

Después de que Nicolás y Thomas terminaran su batalla en La Voz Argentina, había llegado el momento de la devolución de los coaches. Los participantes, pertenecientes al team Lali Espósito, se habían lucido con una versión de Me siento mucho mejor, tema de Gene Clark conocido por la adaptación de Charly García, Ricardo Montaner dio su veredicto y se inclinó por el segundo. A su turno, Soledad Pastorutti coincidió con su colega. Pero, en ese momento, Mau y Ricky se tentaron generando uno de los momentos más divertidos de la noche.

“¿De qué se ríen?”, les preguntó Marley sin entender lo que sucedía. “Yo estaba hablando y se reían, no sé de qué”, se quejó La Sole. Y la intérprete de Disciplina los delató: “La gente tiene que saber que nosotros tenemos In Ears, entonces, lo que sucede en los micrófonos de mis compañeros yo lo escucho por aquí. Y de pronto estábamos todos serios y hubo un sonido como de un gas...Que no fue un gas, fue el cuero del sillón de alguno. Y estos dos infantiles se empezaron a reír”.

Así, mientras Mau y Ricky seguían a plena carcajada, Marley protestó a modo de chiste: “¿Estamos en la secundaria que se ríen de esas cosas?”. Pero, siguiendo el juego, Pastorutti preguntó: “¿Y el olor a qué se debe?”. “¡Ah! ¿Se caga...de verdad?”, sumó entonces Espósito. “¡No, claro que no!”, se defendieron los hermanos. Y luego explicaron la situación.

“Estábamos aquí y en un momento se escucha: ‘Prrrrrr’. Y yo lo único que hago, en mi hermandad, es refugiarme en mi hermano y volteo...Y Mau, hace así (girando el rostro para su lado)”, dijo el mayor del dúo. “Fue al mismo tiempo y fue una vaina que les pido perdón, porque siempre nos reímos en los momentos donde no se debería reír uno. Pero fue por esa pendejada. Pero si yo veo a Ricky y él está aguantándose, yo no puedo parar”, agregó su coequiper. “Son como chicos de secundaria”, los retó el conductor.

Nicolás y Thomas cantan Me siento mucho mejor en La Voz Argentina (Video: Telefe)

Fue en ese momento que intervino el creador de Cachita. “Marlene y yo no tenemos nada que ver en esto. Ese dinero lo perdimos. Yo no me hago responsable. Que no vayan a decir que así serán los padres....Mi esposa y yo de ninguna manera permitimos estas cosas. Para que se sepa”, señaló Ricardo. “Fue un momento incómodo”, dijo luego Ricky, y le dio su devolución a los participantes, marcando su preferencia por Thomas al igual que su hermano. Pero no pudieron evitar que sus compañeros siguieran bromeando con el incidente que habían protagonizado.

Finalmente, después de meditarlo un momento, Lali tomó su decisión. “A mí me gustan mucho los dos y, claramente, los dos tienen posibilidades de ir a la próxima etapa de este programa. Ambos, cada uno con su estilo y su forma. Me gustó mucho que se animen a esta canción y a hacerla de esta manera, con sus guitarras. Me encantó el momento y la pasé muy bien”, comenzó diciendo en su devolución. Y, después de marcar que a Nicolás lo había notado mucho más dubitativo en su participación, decidió elegir a Thomás para que continúe formando parte de su equipo.

