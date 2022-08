En medio del escándalo, Dalma Maradona compartió un chat con Verónica Ojeda: “¿Quién es la que se hace la buena?”

Dalma Maradona le respondió a Verónica Ojeda

El enfrentamiento entre Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna, por un lado, y Verónica Ojeda, por el otro, parece no tener fin. Un día después de que la empresaria y la mamá de Dieguito Fernando discutieran al aire en Argenzuela, por C5N, la actual columnista de Un día perfecto, en Radio Metro, siguió alimentando el escándalo a través de sus redes sociales.

“Solo voy a decir que me da mucho orgullo la madre que tengo. Tan hermosa persona, tan educada y todo lo lindo. Y no siempre todos los hijos piensan eso de sus propias madres... ¡De hecho, muchas seguidoras me piden compartir a La Tata!”, comenzó escribiendo Dalma en sus stories de Instagram. Y cerró, apuntando contra Ojeda: “Hay que tener cuidado cuando uno se expone en la tele porque sale todo y hay cosas que no se pueden ocultar... Vos, Tata, sos luz y amor. Y eso tampoco se puede ocultar ¡Te amo!”.

Sin embargo, no conforme con eso, luego decidió compartir una conversación que mantuvo con Verónica la semana pasada con motivo del nacimiento de Azul, su segunda hija. Y es que, durante una entrevista que había mantenido el viernes el doctor Mario Baudry, pareja de Ojeda, con Jorge Rial, había trascendido que Dalma no había contestado un mensaje de audio que su hermanito menor le había mandado para darle la bienvenida a la beba. Y, según ella misma explicó luego en LAM, por América, esto se había debido a una complicación de salud por la que la habían sometido a una transfusión de sangre.

El chat que publicó Dalma Maradona y luego borró

En el chat se puede ver un diálogo entre la hija del Diez y la mamá del menor de los hijos de Diego Maradona. “¡Felicitaciones! ¡Bienvenida Azul! Disfruten este momento maravilloso y único. Besos”, escribió Ojeda. “Gracias Vero. ¡Estoy bastante dolorida pero feliz!”, respondió entonces la Dalma. “Disfrutá Dal. Son hermosos estos momentos. Cuando se despierte Dieguito le manda un saludito a su sobrina”, agregó después la profesora de educación física junto al emoji de un corazón.

A continuación se ve el mensaje de audio que la actriz recibió pasadas las 11 y media del mediodía, al que señaló con una flecha para explicar: “¡Acá justo es cuando me hacen una transfusión de sangre y no tengo más el celular encima!”. Y continuó: “Cuando me vuelven a dar el celular y veo el audio ya estaban ellos en todos los canales hablando mierdas de mí. ¿Quién es la que se hace la buena? ¿Qué le hace pensar que le voy a contestar a ella y no a una criatura?”. La publicación, sin embargo, fue borrada a los pocos minutos.

Cabe recordar que este conflicto, que viene de larga data, se reactivó a partir de la nota que brindó Baudry como abogado patrocinante de Dieguito Fernando para hablar del pedido de rendición de cuentas que se le realizó al administrador de la sucesión del futbolista, doctor Sebastián Baglietto, quien según sus palabras sería socio de Villafañe, madre Dalma y Gianinna, otras de las dos herederas a las que también se le suman Diego Jr. y Jana. Y, de esta manera, dejó en claro que la supuesta unidad que los descendientes de Maradona muestran en su enfrentamiento con Matías Morla, último apoderado de Diego, por los derechos de la marca de su padre, no se mantendría a la hora de hablar de la división de bienes

