Ricardo Montaner se conmovió con una participante de La Voz Argentina: “Has llevado la procesión por dentro mucho tiempo”

Ricardo Montaner se conmovió con una participante de La Voz Argentina (Video: Telefe)

Mau y Ricky tuvieron una difícil tarea a la hora de decidir quién seguiría en su team al ver la performance de Amandicia y Julieta Celiz , que se lucieron cantando el tema You make me feel like a natural woman en La Voz Argentina. Entre sus colegas, incluso, las opiniones estuvieron divididas. Y, mientras Lali Espósito se inclinó por la primera, Ricardo Montaner le puso su voto a la segunda y Soledad Pastorutti aseguró no poder jugársela por ninguna de las dos.

Lo cierto es que, a la hora de tomar una decisión, el dúo de hermanos se decidió por Julieta. Pero les pidió al resto de los coaches que “robaran” a Amandicia, quien sorprendió con sus palabras de despedida. “Para mí esto significa mucho trabajo y mucho amor hacia mi profesión, hacia el entretenimiento y hacia la música. Yo milito mucho sobre la gente gorda, la gente que fue discriminada por el cuerpo. Y el vivir eso, siempre fue la energía, la fuerza y el arrancar desde lo más profundo que tengas, para sacarlo afuera y que la gente se quede diciendo: ‘¡Cuánta energía que tiene!’. O hacer un spagat y que digan: ‘¡Ah, se puede abrir de piernas!’. Me pasa. Para mí, es un honor, es un placer y es una bandera que llevo siempre. Y esto es recién el comienzo”, dijo sin perder la sonrisa ni por un instante.

Inmediatamente, todos los miembros del jurado del reality de Telefe se unieron en un aplauso. “Mostrate como te mostraste hoy en el programa, que la gente te ama. Y, seguramente, vas a tener una gran carrera”, le dijo entonces Marley. Y la invitó a ir a saludar a los coaches, con la esperanza de que alguno de ellos tocara su botón para llevarla a su equipo. Algo que, finalmente, hizo Montaner.

Amandicia y Julieta Celiz cantan "You make me feel like a natural woman" en La Voz Argentina (Video: Telefe)

A los gritos, Amandicia volvió al estudio corriendo y se fundió en un abrazo con el cantautor argentino-venezolano. Y, mientras todos los presentes festejaban, Ricardo le indicó: “Parate ahí que te voy a decir algo”. “¡Estuviste fuera de concurso por diez segundos!”, le dijo el conductor del ciclo mientras la invitaba a subir nuevamente al escenario para escuchar a Montaner.

“Te quiero decir por qué lo hice. Sin dudas, tienes un talento enorme y todos aquí te lo hemos reconocido. Está de más que te diga eso. Pero desde que empezó la batalla, yo sentía que tu batallabas más. Y yo también sentía lo que viniste a contar al final. Siento que tu vienes luchando esto hace muchos años. Y que esos saltos tuyos y esa energía que pones no es otra cosa que una defensa”, comenzó diciendo el intérprete de Me va a extrañar.

Y continuó: “Es una pantalla que pones para que la gente te vea alegre, feliz y crea que tu superas cualquier cosa. Pero como decía mi vieja, la procesión va por dentro. Tu has llevado la procesión por dentro durante mucho tiempo. Pero lo que más rescato de todo es que, con todo eso, llevas tu talento erguida y llevas tu talento como bandera. Y esa debe ser tu bandera. No lo otro. Tu bandera es el talento que tienes. Porque con talento, con ese don que Dios te dio, lo demás da igual. Lo demás es lo de menos. Entonces, yo te doy la bienvenida de nuevo. Y, a partir de ahora, vamos a manejar ese energía exclusivamente para que cantes mejor. Porque es que tu no necesitas otra cosa. Tu eres una gran intérprete y eso es lo que importa”.

