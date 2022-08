La Voz Argentina: Lali Espósito recreó el meme de una de las peleas más recordadas del reality

Lali Esposito recordó una vieja pelea que hubo entre dos participantes de La Voz Argentina el ano pasado (Video. Telefe)

Lali Espósito es quizás la coach que más se destaca por su humor en La Voz Argentina. Con su simpatía, la cantante trasforma una simple devolución en divertidas situaciones que hacen tentar a todos los presentes en el estudio. Y este domingo no fue la excepción, cuando recordó una de las más tensas e incómodas situaciones que se vivieron en la temporada 2021 del reality.

Todo comenzó cuando la intérprete de “Disciplina” tuvo que dar el veredicto de la batalla de su equipo, en la que se enfrentaban las participantes Vanesa Enriquez y Yanela Toscano. “Quien continúa en La Voz, en el team Lali, es...Yanela”, anunció.

Luego de los aplausos, la ganadora se deshizo en elogios para con su compañera, y Marley acotó: “Qué bueno que este año todos se llevaron perfecto”. Entonces, la ex Casi Ángeles no pudo evitar comparar esa situación con una totalmente opuesta que ocurrió en 2021, cuando las concursantes Jéssica Amicucci y Esperanza Careri confesaron haber tenido una muy mala relación durante los ensayos. “Ay, sí, qué bueno que este año no fue ´¿puedo decir algo?´”, expresó Lali imitando el tono de Amicucci cuando al año pasado se enfrentó con su compañera y se transformó en un meme que se viralizó en las redes sociales.

El comentario de Espósito hizo estallar de risa a todos. “No, ella dijo ´¿puedo decir algo?´, pero fue muy positivo”, comentó Soledad Pastorutti en referencia a Yanela, algo con lo que Lali coincidió. “Reivindicó la frase”, cerró Mau Montaner, divertido.

La pelea entre Jéssica Amicucci y Esperanza Careri en La Voz Argentina 2021 (Video: Telefe)

En la edición de 2021, Jessica y Esperanza protagonizaron una de las batallas de Mau y Ricky, pero la presentación falló. El tema elegido por ambas para ese desafío había sido “Love on top”, un éxito de Beyonce del año 2011. Pero la cara del jurado se fue desfigurando a medida que la canción avanzaba. Al momento de las devoluciones, los cuatro coaches fueron muy severos debido a la mala actuación de las dos, lo que motivó la reacción de Amicucci: “¿Puedo decir algo? La verdad, yo no estoy acostumbrada a cantar esta canción en esa tonalidad. Y fue muy duro trabajar. ¿Puedo ser honesta? Si estaba muy nerviosa, también tuvo que ver con eso. Fue muy difícil”. “¿Lo dices por la canción?”, le preguntó Ricky. Y, para sorpresa de todos, la joven se despachó diciendo: “No, fue difícil trabajar juntas. Hubo dos ensayos en los que no quiso cantar. Y yo, aunque esté enferma, voy y canto igual”.

Frente a esto, Esmeralda había intentado su defensa: “Yo la verdad que soy muy alérgica y, cuando llegué a Buenos Aires, estuve sin voz. Y Feli, que es la que nos asesoraba, me dijo: ‘Prefiero que no cantes en estos primeros ensayos -porque tuvimos dos más- para que estés bien después. Son muchos días lejos de mi casa. Yo yo lo único que hice fue repasarla (la canción) pero marcándola”. “¿Pero la llamabas a ella y querías, aunque sea la distancia, repasarla?”, le consultó Lali. “Le dije, pero ella me dijo que prefería no hablar conmigo...”, respondió la participante en esa ocasión.

Los memes más divertidos de Lali imitando a Jéssica Amicucci, la participante de 2021 que se enfrentó a su compañera de batalla

En ese momento, Ricky se puso de pie y volvió a tomar la palabra para marcarle a Jéssica que, en las partes donde cantaba sola, también había cometido errores. “Pero es diferente tener buena onda”, insistió ella. A lo que Mau agregó: “Yo soy un tipo que me inclino siempre más que por el talento, por el tipo de persona que son los que están parados ahí al frente. Yo sé que ustedes dos son buenas personas. También sé que estamos en un programa en el que, posiblemente, uno sienta que está peleando por su vida en la carrera musical. Lo entiendo. Y entiendo que no siempre las cosas están como uno quiere. Es más, le voy a dar una noticia que quizá no les guste, pero la mayoría de las veces no van a estar las cosas como a uno le gusten”.

Finalmente, en aquel entonces los hermanos venezolanos decidieron que continuara en su team Esperanza. Sin embargo, el padre de ambos tocó el botón rojo y se “robó” a Jessica, quien a partir de este momento continuaría en su equipo. “Si yo estoy en esta silla esta noche, es porque alguna vez alguien me dio una segunda oportunidad”, había dicho Ricardo para justificar su decisión.

