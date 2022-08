Se viralizó un video grabado en la tumba de El Noba en el que se escucharía su voz (Video: Nosotros a la mañana, El Trece)

El pasado 3 de junio falleció Lautaro René Coronel, más conocido por su alias artístico El Noba, luego de permanecer internado durante 10 días en el Hospital El Cruce de Florencio Varela al protagonizar un accidente vial. Tenía 25 años y había quedado en coma por el politraumatismo en el cráneo que sufrió después de impactar su moto contra un Peugeot 208 y salir despedido. El choque se produjo en el cruce de las calles Luis Braille y Solís, en Varela, y el cumbiero no llevaba casco.

Sus restos descansan en el cementerio municipal de Florencio Varela, y todos los días son muchos los fanáticos del músico quienes se acercan para dejarle distintas ofrendas en su tumba, desde flores, cartas, rosarios y hasta estampitas de distintos santos. También hay quienes llegan hasta allí para pedirle algún milagro, que les consiga trabajo o incluso agradecerle.

En ese contexto, un youtuber llamado Egui Sosa fue hasta la tumba del cumbiero y grabó un video que en las últimas horas se volvió viral. Es que, según señalaron muchos internautas, parece que de fondo se escucha la voz del fallecido cantante. “El Noba quien fue un referente de la Cumbia 420, mirá: Lautaro René Coronel, El Noba”, relata Sosa en la grabación que subió a sus redes sociales. Mientras habla, se escucha otra voz que dice: “Abran”.

El Noba (Foto: Instagram)

“Se escucha la voz del Noba en su tumba”, “Se puede escuchar una voz diciendo ‘abran’ o algo parecido”, “Parece como que resuena un poco”, “Eso porque no lo dejan descansar” son solo algunos de los comentarios que se fueron acumulando en las últimas horas en las publicaciones que se hicieron en TikTok que realizó el youtuber. “A ver si entienden. El pibe está fallecido. Lo que se escucha es su alma en pena porque por ahí no pasó a la luz y está ahí atrapado”, aventura otro seguidor.

“La mamá dijo que lo tenía que sacar de ahí porque a él no le gustaba estar encerrado, tendría que cremarlo porque el quería ser libre, no estar encerrado”, opinó entre esos comentarios otra fanática del músico. “Mi hijo trabajó en el cementerio y se tuvo que ir porque dice que se escuchan muchas cosas y se sentía mal. Es verdad chicos, no se burlen. Qué Dios le dé luz”, dijo otra mujer en relación al impactante video.

Las repercusiones se multiplicaron tan rápido y las imágenes en cuestión llegaron a la tele, más precisamente al programa Nosotros a la mañana (El Trece), quien lo puso al aire este martes. “Yo no lo escuché... Hay una voz, pero bueno”, dijo con reparos Joaquín Pollo Álvarez, conductor del show.

El Noba con su mamá

“Lo vi antes del aire y en un momento del relato del chico se escucha una voz de fondo que los fanáticos dicen que es la del Noba”, agregó Mariel Di Lenarda, co conductora del ciclo. “Es cierto que hay una voz y mejor es creer para recordarlo y porque El Noba está en el corazón de todos sus fanáticos”, dijo después el Pollo tras ver el video por segunda vez. “Este es un instagramer que va asiduamente al cementero a verlo y sube este video. Los comentarios que le llegaron son: ‘Cuando vos decís Lautaro, alguien te dice: ‘Más vale’”, terció el panelista Pampa Mónaco.

