Karina La Princesita y El Polaco saludaron a su hija Sol, que cumple 15 años: “Nos salvaste la vida”

Los mensajes de Karina La Princesita y El Polaco por los 15 años de su hija Sol (Video: América)

“Mi banda favorita es Sin Bandera. Pero ya se separaron... Cómo las parejas”, dijo Karina La Princesita mientras seleccionaba música para hacer sonar en el estéreo de un auto manejado por... ¡El Polaco! Sí, la ex pareja se reencontró en El Polaco, un viaje inolvidable, el programa mensual que el cumbiero conduce en América en una línea muy similar al célebre y viral Carpool Karaoke.

La referencia de Karina acerca de lo que vivió con El Polaco los hizo reír a los dos, pero a la vez derivó la conversación hacia aquello que ambos tendrán en común para siempre: su hija Sol. “¿Le mandamos un mensajito a ella, en la víspera de su cumpleaños de quince?”, propuso el cantante y despertó un emotivo momento.

“Mañana son los 15 de Sol... ¡Qué fuerte! Cuando uno tiene una hija y es chiquita, siempre uno dice: ‘Mirá cuando cumpla los quince...’. Y lo ves como muy, muy lejano. Cuando llega el momento, te das cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. Y a la vez como que frena el tiempo y te ponés a recordar lo que era de bebé, cómo fue creciendo, en la mujecita en la que se convirtió...”, dijo Karina con la voz quebrada.

“Todas las madres siempre dicen que sus hijos son los mejores del mundo, pero realmente pienso que Sol me salvó la vida", dijo Karina La Princesita sobre su hija

“Todas las madres siempre dicen que sus hijos son los mejores del mundo, pero realmente pienso que Sol me salvó la vida. Yo soy una persona que desde que nací, mi vida fue re contra dura y no tenía motivos. La música a mí me salvó, pero aun teniendo la música seguía totalmente depresiva y triste. Y a mi Sol me salvó la vida, se convirtió en mi ángel y en la personita que me hizo tener fuerzas cuando yo no tenía fuerzas ni para mí. Y eso lo sabe Sol”, reafirmó la cantante de “Corazón mentiroso”, mientras se secaba las lágrimas de los ojos.

“De ahí en adelante, mi carrera es importante, pero mi hija es lo primero. Y siento un orgullo en la persona en que se convirtió. Más allá de su talento y de que es hermosa, es una nena con un corazón enorme, todos los que la conocen la adoran, tiene mucha personalidad y es re contra madura. La amo con toda mi alma, es mi orgullo más grande”, cerró Karina sin poder ni querer evitar la emoción que le produjo evocar a su hija.

Karina La Princesita y su hija Sol (Foto: Instagram)

Al ir de gafas oscuras, El Polaco pudo ocultar sus ojos enrojecidos pero no disimuló su sentimiento cuando tomó la palabra. “Con Sol me pasa lo mismo, comparto todo lo que dijiste. Y fue el primer motivo de mi vida para tener un rumbo, de cambiar mi forma de ser, mi forma de pensar. Acepto todas las cagadas que me mandé, pero fue la primera vez que dije: ‘La vida no es todo llorar y tristeza’”, dijo.

“Fui papá a los 19 años, cuando no entendía un carajo de ser papá. Todavía sigo aprendido, a veces me mando mis cagadas. Puedo no ser tan buen padre o puede ser el mejor, a veces. Pero ella siempre es todo. La amo con todo mi corazón y fue mi primer bebé, mi primer amor. Siempre va a ser mi primera princesa, la que me hizo padre. Te amamos, hijita”, selló el cantante de “Deja de llorar”.

SEGUIR LEYENDO: