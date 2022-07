Martín Salwe, muy duro con la final de El Hotel de los Famosos: “Lo menos emocionante de mi vida”

Martín Salwe habló de su decepción después de la final de EL Hotel de los famosos (LAM. América)

Pasaron cuatro días de la final de El Hotel de los Famosos y todavía le dura la frustración a Martín Salwe. El locutor, sindicado como uno de los villanos del reality, llegó a la gran final donde se enfrentó a Alex Caniggia. Se trató de un exigente desafío dividido en tres pruebas que consagraron ganador al hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis.

Desde que se supo que la final estaba grabada, desde más de un mes antes de salir al aire, comenzaron las especulaciones acerca del posible ganador. Las redes se llenaron de elucubraciones, sobre todo en el último tramo, en el que la disputa quedó entre ellos dos. Y cuando Carolina Pampita Ardohain anunció el nombre del Emperador, muchos quedaron con gusto a poco. Entre ellos, Salwe, que más allá del sinsabor de la derrota, quedó ofuscado con cómo se produjo el desenlace.

Durante su visita a LAM (América), el locutor se refirió a su paso por el reality, donde su alto perfil lo convirtió en uno de los personajes más polémicos del certamen. Martín se hizo cargo de todas sus acciones aunque afirmó que la producción lo dejó mal parado cuidando a otros participantes, entre ellos el propio Alex y Lucas Locho Loccisano, su gran enemigo.

El video de la discordia: así se consagró Alex Caniggia (El Hotel de los Famosos. El Trece)

Más adelante, el conductor Ángel de Brito lo consultó puntualmente por el momento decisivo del concurso y por la forma en la que Pampita anunció el desenlace. “¿No fue un poco frío el final? Cuando dijo que había dos minutos (de diferencia), ¿no te viste venir que ya ganaba el otro”, indagó el periodista, dejando entrever su propia percepción de la final. “Sí, fue lo menos emocionante de mi vida”, sentenció el locutor sin rodeos.

A continuación, Salwe dio más precisiones del momento. “Me fui triste la verdad, porque después de cuatro meses, de todo el esfuerzo, llegar a la final... Fue como cerrar algo que tenía mucho sentimiento, sin nada”, señaló. Allí de Brito le preguntó si no se había hecho acreedor a ningún premio por el subcampeonato. “No me dieron algo, nada. Ni una bicicleta, ni un microondas que me vendría bárbaro, ni un souvenir. Nada”, remató el locutor con ironía.

Alex Caniggia y Martín Salwe, los finalistas de El Hotel de los Famosos

Con la presencia de muchos de sus excompañeros, el último tramo de la final se vio este lunes en la pantalla de El Trece. La sorpresa sirvió para aliviar los nervios antes de la competencia, y en un clima distendido, recordaron anécdotas divertidas de su paso por el reality y tampoco escaparon a las fuertes discusiones que generaron tensión a lo largo del ciclo. Antes del ansiado duelo, ingresaron los especialistas del hotel: Gabriel Olvieri, Christian Petersen, Juan Miceli y José María Muscari, que también recordaron anécdotas sobre su paso ayudando a los concursantes.

a las 22.18 el tiempo de las palabras se acabó y se dio paso al momento decisivo. El Chino Leunis fue el encargado de explicarles el último desafío y Pampita los alertó: “¿Están listos?”. En un enérgico grito, ambos participantes confirmaron sus ganas de comenzar duelo final y rápidamente pusieron manos a la obra.

En un gran desafío de exigencia física, tirando fardos y esquivando obstáculos, tanto Salwe como Caniggia pusieron todo de sí para tratar de superar la prueba en el menor tiempo posible. Por apenas ocho segundos de diferencia, Alex fue el primero en colocar la tarjeta final, pero todavía restaba sumar el tiempo de las restantes competencias. Y tal como anunció Pampita, por una diferencia total de más de dos minutos, fue Alex Caniggia quien se terminó consagrando campeón.

