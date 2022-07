Salió la primera canción póstuma de El Noba, con un videoclip que grabó días antes de morir

El Noba y La Joaqui - Butakera

Este viernes por la noche se estrenó el videoclip de “Butakera”, la última colaboración entre El Noba y su amiga La Joaqui, el cual fue filmado pocos días antes del fallecimiento del artista. La canción está inspirada en las caravanas que él mismo lideraba en los barrios más humildes de Argentina. Y se trata de su primera canción póstuma.

“‘Butakera es una canción cargada de emociones’”, definión La Joaqui sobre esta, el último tema que grabó junto al músico de Florencio Varela. El track está editado por Goat Records, el sello discográfico que envuelve el mundo de la rapera y además cuenta con la producción musical de Alan Gómez.

“Butakera” está inspirada en las vivencias que compartían en las caravanas lideradas por El Noba, en las que él era el piloto y ella la butakera. A su vez, la canción busca reivindicar el término “butakera”, que normalmente se usa para referirse de manera despectiva a las acompañantes de los pilotos, pero quienes en realidad son las que les cuidan la espalda y los acompañan a su lado.

Salió "Butakera", la última canción que grabó El Noba antes de morir

“Soy alta segunda, me la chupa ser primera”, rima La Joaqui en la canción, dejando entrever la importancia de los compañeros que cooperan en el camino. Los caminos de ella y El Noba se cruzaron a partir de la grabación de “LASSIE”, tema que firmaron junto a L-Gante. A partir de ahí, se hicieron muy amigos, al punto de considerarse hermanos.

En enero de este año habían presentado “Pica”, su primer tema juntos, el cual acumula más de 20 millones de reproducciones. Esta nueva canción viene a representar el cierre de una etapa, el legado de una obra que familiares y amigos dan a conocer como “la gira eterna del Noba”.

Aunque El Noba es protagonista, en realidad se trata del tercer corte y anteúltimo adelanto de Barbie Copiloto, el EP que la cantante lanzará próximamente y del que ya presentó “GD” -en colaboración con DJ Tao- y “38″.

El Noba y La Joaqui, divertidos en el rodaje del videoclip de "Butakera"

El pasado 3 de junio, Vanesa Aranda tuvo que transitar el peor dolor que puede experimentar una madre: la muerte de su hijo. Lautaro Coronel, conocido por todos como El Noba, llevaba diez días internado en la terapia intensiva del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner luego de haber sufrido un accidente mientras circulaba con su moto. Y, aunque los médicos hicieron todo lo que estuvo a su alcance, falleció con solo 25 años de edad y todo un futuro por delante.

“Esta semana fue terrible, se acerca la fecha y me pongo peor porque recuerdo lo que pasó. Es muy difícil para todos”, expresó la mujer en diálogo con TN, a pocas horas de que se cumpliera el primer mes de la triste partida de su hijo. Y agregó: “¿Cómo estoy? Estoy. Trato de estar bien, pero hay días que no consigo tener paz ni tranquilidad. Se me hace pesado, extraño el día a día y cada día que pasa para mí es peor”.

Vanesa contó que le duele la ausencia de Lautaro y la siente en las pequeñas cosas, como en los saludos que ya no recibe por las mañanas o los mensajes con los que la hacía sentir siempre acompañada. “Me mandaba todos los días o me llamaba. ‘Ma, ¿tomamos mate?’ o ‘¿Qué vamos a comer?’. Por ahí me preguntaba si había ido a trabajar o me avisaba que se había olvidado las llaves. Quizás para la gente es una tontería, pero para mi era mucho y ahora se me hace pesado”, explicó.

