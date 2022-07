Carmen Barbieri se defendió de la fuerte acusación de un participante de Canta Conmigo Ahora

Carmen Barbieri le respondió a Martin Abascal, participante de Canta Conmigo Ahora (Mañanísima)

Marcelo Tinelli regresó a la televisión con Canta Conmigo Ahora y en su primera semana al aire de la pantalla de El Trece, el certamen mostró talentos de diferentes edades y orígenes y estilos, que se robaron la atención de los 100 jurados. Ya quedaron definidos los cuatro finalistas, que integrarán un total de 24 que irán en busca del premio mayor. Y uno de ellos, además de brillar en el escenario y cosechar 95 votos, fue noticia por un escándalo que había protagonizado tiempo atrás con una figura del medio.

La referencia es para Martín Abascal, un cantante y actor uruguayo que se lució cantando a Mark Anthony y deslumbrando al jurado, incluido el escéptico y ultra exigente Alejandro Paker, que se paró por primera y única vez en la semana. Además, sumó las devoluciones positivas de Cristian Castro, el Puma Rodríguez, Coti Sorokin, El Polaco y Cande Tinelli, que reconoció estar tan cautivada que se olvidó de tocar el botón. El artista logró superar el duelo y selló su pase a la final.

Como ocurre a menudo en los certámenes de talentos, mientras cada participante hace de las suyas en el escenario, los internautas stalkean sus redes en busca de información. Y al tiempo que el uruguayo cosechaba elogios y sumaba 95 votos que lo llevaron al desempate que lo depositó en la final, se viralizaba el audio de una escandalosa polémica que tuvo cuando integró una obra con Carmen Barbieri.

El uruguayo Martín Abascal interpreta Ahora quien de Marc Anthony en Canta conmigo ahora (El Trece)

La mención es para La revista de Mar del Plata, el espectáculo que dirigió Carmen y que protagonizó su exmarido Santiago Bal en la Feliz en la temporada de verano 2017. Abascal formaba parte del elenco junto a Paola Miranda, Barby Silenzy, Johanna Villafañe y Paquito Wanchankein. Y al parecer, la cuestión no terminó de la mejor manera entre ambos.

Horas después de la audición del uruguayo, la capocómica se refirió al tema en Mañanísima. Dijo que no vio el programa, pero que estaba enterada de su buen desempeño y que no la sorprendía porque conocía su talento.Y se refirió a los hechos ocurridos cinco años atrás en la temporada marplatense.

Barbieri comenzó contando un gesto que tuvo con el joven, ya que como se sumó a último momento y la producción “no le había conseguido todavía el lugar donde dormir, yo le di mi suite del Hermitage porque tenía dos habitaciones”. Y a la hora de mencionar puntualmente su enojo, señaló. “Ni me acuerdo por qué me enojé, pero me acuerdo que no cumplía, había cosas...”, afirmó, y se refirió a su rol como directora: “Yo quería que aprendieran en un mes lo que no aprendieron en un año”.

Escandaloso audio de Carmen Barbieri contra Gonzalo Abascal

Luego pasaron los audios en cuestión y Carmen fue contundente: “Me escucho y no me reconozco. Era una mezcla de retarlo, decirle ‘enano, te voy a matar’, y después me emocionaba porque era un gran artista”, admitió. Caber recordar que Abascal ganó ese año un premio Estrella de Mar en la categoría Revelación Masculina. Y la conductora volvió a enfatizar las virtudes del cantante: “Cuando debutó, emocionada le dije ‘sos un gran artista. Si te ponés en tu eje y cumplís cuando hay que cumplir en esta profesión para llegar a ser alguien, la rompés, porque sos un gran artista’. Y él dice que me emocionaba de falsa. No, de corazón”, rectificó con seriedad.

Sin embargo, la actriz se mostró molesta porque Abascal “grababa conversaciones, hizo una edición para decir que lo maltrataba y lo mandaba a los programas. Por eso no volvería a trabajar con él”, sentenció. Y para finalizar el tema, la conductora se dirigió al uruguayo para darle un consejo, con un dejo de ironía. “Te voy a dar un consejo: no presentes un currículum diciendo que peleaste conmigo o yo te reté. Presentá un currículum de lo que hacés cantando porque sos muy talentoso y ojalá ganes”.

En los audios que se difundieron entonces y se viralizaron luego de su audición en Canta Conmigo Ahora, el actor denunció un sistemático acoso laboral de parte de su jefa y dio a conocer unos audios que rápidamente circularon en los medios. Se trata de unas conversaciones privadas, en las que Barbieri se dirige al uruguayo como “Enano de m...” o “Te voy a agarrar y te voy a hacer más enano”. Además, según el testimonio de Abascal, lo trataba de “cieguito” bromeando con una afección que tiene en la vista.

Además, el actor le reclamó por un lugar en la marquesina, al advertir que no figuraba su foto junto al resto del elenco y se escuchan algunos pedidos de disculpas de parte de Barbieri. Por ese entonces, Abascal dio su testimonio con Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana y aseguró que “al final de la temporada, sentí que haber trabajado con Carmen había sido una crucificción”.

