Tamara Báez le respondió a una seguidora que la cuestionó por no usar corpiño: “No pedí que me sigan”

Tamara Báez le respondió a una seguidora y se refirió a las críticas que recibe en las redes sociales

Cada vez que recibe algún comentario fuera de lugar, Tamára Baéz les contesta directamente en sus historias de Instagram, donde supera los 745.000 seguidores. El jueves celebró los diez meses de su hija Jamaica, fruto de su relación con L-Gante, con una fiesta temática, tal como hizo desde el primer mesario de la bebé. Luego grabó algunas stories para mostrar el vestidor de su nueva casa, y algunos usuarios le escribieron mensajes sobre el look que eligió para hablar frente a la cámara.

Tras enfrentar los rumores de separación con Elián Valenzuela después de mudarse a otro hogar, y aclarar que siguen en pareja, la joven ya había adelentado que compartiría cada avance a medida que amueble la propiedad. Anteriormente había mostrado el espacio vacío donde planeaba colocar un espejo camerino, estanterías y luces led para tener un guardarropas personalizado y armar sus outfits. El proyecto se volvió realidad y decidió estrenar el ambiente con algunos videos donde charló con sus followers.

Las reacciones no se hicieron esperar, y publicó algunos de los mensajes privados que le llegaron. “Me encanta como mejoraste, ya no estás nerviosa, ya es natural. Sos toda una influencer”, opinó una seguidora, que la aplaudió por la forma en que está utlizando sus redes sociales. “De a poco voy perdieron la vergüenza”, le respondió Tamara. Sin embargo, hubo otro mensaje que llamó su atención: “Estás sin corpiño, amor”, señaló otra usuaria, en referencia al top blanco que lució en el breve clip.

"Mejoraste, sos toda una influencer", opinó una usuaria cuando vio uno de los videos de Tamara Báez

Fiel a su estilo frontal, recogió el guante y le contestó con una contundente frase en sus historias: “Y con los dientes chuecos. Esto soy. Al que no le guste, yo no pedí que me sigan”. Cabe recordar que semanas atrás la joven de 22 años expresó su indignación al leer un posteo en Facebook donde una mujer cuestionaba su apariencia física. “¿Posta la mujer de L-Gante tiene los dientes así?”, escribió una internauta junto a dos fotos de Tamara en primer plano.

“Hablemos de Belu, che, que parece que es perfecta jajaja”, comentó Báez con ironía. Y agregó: “Sí, tengo los dientes así y estoy en tratamiento para ponerme brackets, y los muestro porque no me incomoda; yo me arreglo los dientes, pero vos ya no tenés arreglo haciendo esto, y esto va para que todos lo compartan y quieran reírse de mí”. Acostumbrada a las críticas que recibe a diario desde que el creador de Cumbia 420 ganó popularidad y exposición mediática, también reclamó la falta de empatía, comprensión y colaboración de otras usuarias. “¡Hay que ser más piola entre mujeres! Todos los días están tratando de tirarme abajo con cosas así”, sentenció.

"Esto soy, yo no pedí que me sigan", fue la contundente respuesta de Tamara, dirigida a todos los que la cuestionan

Horas más tarde reveló que la usuaria eliminó la publicación: “Ya la borró, ay mis chicas...tranquilas, espero que se dé cuenta de que teniendo una hija no tiene que hacer estas cosas”, dejando entrever que revisó el perfil de la persona en cuestión y descubrió que también es madre. Algunos meses atrás también se había viralizado la foto que figura en su documento de identidad, y al leer las reacciones y las comparaciones, reclamó: “¿Quieren descansarme a mí, justo a la piba más normal que existe? Yo siempre de barrio, como ahora”. Y les recomendó: “Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden”.

Con la sensibilidad a flor de piel, Tamara le contesta a los haters y llama a la reflexión sobre la violencia verbal que existe de manera impune en el mundo virtual. Semanas atrás, cuando algunos usuarios le escribieron repudiables mensajes sobre su cuerpo, los frenó con otra publicación donde hizo una aclaración y puso un límite a las agresiones: “Ahora estoy en el proceso de aumentar de peso. Me saltó tiroides y Jami me está consumiendo literal. En vez de criticar, guarden sus palabras”.

