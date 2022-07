El tenso momento al aire cuando Ariel Rodríguez Palacios habló de su equipo: “Lo que toca, toca”

El programa Ariel en su salsa, conducido por Ariel Rodríguez Palacios, cumplió un mes al aire por la pantalla de Telefe. El chef expresó su felicidad por estar al frente de este ciclo que se emite de lunes a sábado a las 11.15, y cuenta con la participación de Mica Viciconte y Nicolás Peralta.

“Hace un mes que estamos acá en Telefe. Gracias a la gente que está en sus casas porque sin ella no existimos”, dijo el conductor mientras preparaba una receta. De manera inmediata, Nicolás respondió: “Un mes pasó rápido, lo que quiere decir que la estamos pasando muy bien”.

Pero, el chef no coincidió con su colega y expresó: “A mí me pareció eterno...”. Y cuando le preguntaron si la estaba pasando bien en este programa, Ariel respondió: “Sí, siempre la paso bien en la tele”. A continuación, dio detalles del momento en el que lo convocaron para regresar a la televisión.

“El equipo fue sorpresivo. Vamos a decir las cosas como son… te dicen vas a estar con una chica que se llama Mica, ¿cuál? ¡Nooo!”, reveló el conductor con total sinceridad. También, hizo un fuerte comentario sobre Peralta: “Después Nico que decís ‘¿cuál es este?’. Decí que es amigo de Daniel Gómez Rinaldi. Y bueno... después lo que toca, toca”.

Los comentarios de Rodríguez sobre sus compañeros de equipo generaron un momento tenso al aire. Más allá de la incomodidad, Mica y Nicolás optaron por dejar pasar los ásperos dichos del conductor y siguieron adelante con la emisión.

Ariel Rodríguez Palacios junto a Mica Viciconte y Nico Peralta (Instagram)

Cabe recordar que Ariel volvió a trabajar en Telefe en este 2022, luego de haber estado varios años con su programa ¡Qué Mañana! en El Nueve. En 2018, vivió un escándalo cuando Geraldine Neumann lo acusó por maltrato, mientras ella era panelista. Primero lo contó en sus redes sociales y luego recurrió a la Justicia.

Todo comenzó cuando Jorge Otamendi, el marido de la hermana de Nicole Neumann, le escribió un duro mensaje al conductor en su cuenta de Instagram y la propia modelo lo replicó en su cuenta de red social. “Se te viene la noche, la oscuridad que cosechaste todos estos años y tu desagrado frente a las mujeres está por salir”, comienza el texto que le dejó en la red social.

“Te deseo mucha suerte con tu familia ya que después de esto no creo que te respeten y aprenderás a respetar a tus compañeros, y con suerte, tendrás las consecuencias sociales que te correspondan por tus maltratos y abusos psicológicos constantes hacia las mujeres”, continuó el duro mensaje que escribió el empresario y fotógrafo.

Geraldine, por su parte, posteó la captura de las palabras de su marido en el muro de Rodríguez Palacios y detalló que tanto ella como sus compañeras sufrieron acoso y maltrato. “Mi marido le mandó este mensaje porque sabe lo mal que la pasé yo y varias compañeras mientras trabajábamos en #QueMañana por El Nueve”, comenzó la modelo.

“Nunca lo conté porque trato de mantener perfil bajo en mi carrera, pero el maltrato psicológico, el acoso y el abuso de poder tiene que terminar. Lo expongo para que ninguna mujer vuelva a pasar por eso trabajando con Ariel Rodríguez Palacios”, finalizó la modelo en el posteo que realizó en Instagram, red social en la que tiene casi 200 mil seguidores. Por último, Geraldine radicó su denuncia en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM).

En su propio programa, Rodríguez Palacios inició su descargo ante la acusación de Geraldine. Lo hizo sin nombrarla en ningún momento, y procurando no ahondar tampoco en los detalles de la denuncia. “Yo sé, y vos también sabés, que ayer se hablaron cosas de mí que no están muy buenas. Y me parece que están un poco sacadas de lugar”, dijo el chef, hablándole directamente a su audiencia. “Lo único que les quiero decir es que fui criado por una mamá y un papá que, junto a mis hermanos, me inculcaron respetar a las personas. Lo mismo hago con mis hijos. Y creo que eso es lo más importante”, cerró el conductor.

