Ariel Rodríguez Palacios trazó un paralelismo con Jesús al hablar de su relación laboral con Mica Viciconte

Una enorme polémica se generó en el programa Ariel en su salsa, conducido por Ariel Rodríguez Palacios. Todo comenzó cuando estaban celebrando un mes al aire por la pantalla de Telefe y el chef expresó su felicidad por estar al frente de este ciclo que se emite de lunes a sábado a las 11.15, y cuenta con la participación de Mica Viciconte y Nicolás Peralta.

“Hace un mes que estamos acá en Telefe. Gracias a la gente que está en sus casas porque sin ella no existimos”, dijo el conductor mientras preparaba una receta. De manera inmediata, Nicolás respondió: “Un mes pasó rápido, lo que quiere decir que la estamos pasando muy bien”. Pero, el chef no coincidió con su colega y expresó: “A mí me pareció eterno...”.

“El equipo fue sorpresivo. Vamos a decir las cosas como son… te dicen vas a estar con una chica que se llama Mica, ¿cuál? ¡Nooo!”, reveló el conductor con total sinceridad. También, hizo un fuerte comentario sobre Peralta: “Después Nico que decís ‘¿cuál es este?’. Decí que es amigo de Daniel Gómez Rinaldi. Y bueno... después lo que toca, toca”. Los comentarios de Rodríguez sobre sus compañeros de equipo generaron un momento tenso al aire.

Tras este episodio, Ariel habló con Intrusos (América) de su relación con Mica: “Todos somos seres humanos complicados... Al principio me preguntaba cómo sería ella y la verdad es que es un sol...”. Respecto a la polémica sobre sus dichos, el chef opinó: “Hubo un señor que se llamaba Jesús que no le fue bien y trataba de hacer las cosas bien. Los comentarios están bien, los respeto, está bien que hablen de mí. Con Mica tenemos una relación bárbara, nos matamos de risa”.

Además, aprovechó para aclarar que él no tuvo nada que ver en la elección del equipo que lo acompaña en su programa de Telefe: “Yo cocino y el canal me contrata para cocinar. Es un juego venir a cocinar, tratar de tirar buena onda. Ahí se termina todo”. Por último, admitió que extrañaba trabajar en la tele: “Hago un balance de 100 puntos. La pasamos bien. Siempre hay comentarios. Es parte de un juego”.

Por su parte, la pareja de Fabián Cubero también se manifestó respecto a los dichos del conductor. Lo hizo en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli en Por si las moscas, donde comenzó elogiando las aptitudes de Ariel como chef. “Hace que la cocina sea fácil y llega a toda la familia con la comida que se come en las casas: puchero, asado, carne al horno. Son comidas que yo hago en mi casa”, reconoció la guardavidas en el programa de La Once Diez.

Consultada puntualmente por Moskita Muerta sobre la relación entre ambos, a raíz de los dichos en el programa que habían tomado estado público, la panelista señaló: “A veces me quieren armar un perfil... Yo soy una persona frontal, tengo mi carácter, pero de ahí a que tenga mala relación”, aseguró Viciconte. Y luego de contar que conocía a Rodríguez Palacios del paso de ambos por El Nueve (cuando él conducía ¡Qué mañana! y ella formaba parte de Combate) dio su versión del día del casting, que derivó en los controvertidos dichos del conductor al aire.

“En un equipo tenés que tener química. Y la realidad es que fue una reunión súper linda, distendida. Todos por supuesto estábamos un poco tensos porque él es el conductor, nosotros no sabíamos cuándo teníamos que hablar y cuándo no, y después fue todo fluyendo”, relató Mica. Y despejó dudas sobre su vínculo con el cocinero: “Tengo la mejor relación y creo que eso se transmite, por eso a veces digo, ‘¿por qué tienen ganas de ensuciarme?’”.

