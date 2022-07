Tamara Báez dejó la casa en la que vivía con L-Gante y se mudó con su hija Jamaica: los motivos

L-Gante y Tamara Báez se habían instalado en su flamante hogar dos meses atrás, pero ahora la joven se mudó

Desde hace un par de meses Tamara Báez muestra los avances de la construcción de la propiedad de cuatro pisos donde vivirán con L-Gante y la pequeña Jamaica, de 9 meses. Anteriormente había compartido su felicidad por el armado de la cocina y el living, además de pedirle sugerencias a sus seguidores para elegir los muebles que faltaban. Todo parecía indicar que restaban detalles finales, pero la joven decidió mudarse a otra casa y explicó los motivos a través de sus stories.

En su cuenta de Instagram, donde supera los 700.000 seguidores, abrió la posibilidad de responder preguntas de los usuarios. Antes de contestar algunas consultas reveló que ya no está viviendo en la “mansión 420″, tal como solían definirla en sus redes sociales. “Me mudé y mañana armo mi vestidor. Más cómodas y tranquilas con mi bebé”, contó junto a un emoji de corazón y una foto donde se ve un espejo camerino. Ni bien publicó esa imagen resurgieron los rumores de crisis con Elián Valenzuela, a quien conoce desde la adolescencia.

Sin embargo, hizo caso omiso a los comentarios y aseguró que las razones de este cambio fueron otras. “¿Y ahora quién vive en la casa de cuatro pisos?”, quiso saber una seguidora. “Esa está en proceso de terminar. Estoy consiguiendo todo para terminar el living de abajo y las cosas que me faltan de la cocina”, le explicó, poniendo fin a todas las especulaciones. Mientras tanto, el cantante publicó algunos videos desde España, donde está haciendo algunos shows.

La explicación de Tamara Báez sobre su mudanza, y un vistazo a algunos rincones de su nuevo hogar

“¿Por qué te volviste a mudar”, fue la siguiente pregunta, y allí profundizó un poco más: “Porque en la otra no me sentía cómoda, era muy apagada”. Minutos más tarde eligió una frase para reflejar cómo se siente y lo que desa para su vida. “No quiero un final feliz, quiero una vida llena de momentos felices porque al final todo es triste”, decía el texto de la imagen que compartió, y debajo de la imagen agregó: “Y la plata no hace la felicidad. Anoten”.

Con la sensibilidad a flor de piel, la joven de 22 años suele responder las críticas que recibe en el mundo virtual. Luego de que algunos usuarios le escribieran repudiables mensajes sobre sus dientes y su cuerpo, Tamara frenó a los haters con otra publicación. “Ahora estoy en el proceso de aumentar de peso. Me saltó tiroides y Jami me está consumiendo literal. En vez de criticar, guarden sus palabras”, sentenció.

La cocina de Tamara Baéz y L-Gante en la "mansión 420" que construyen desde el año pasado

A fines de junio la pareja celebró ver concretado el sueño del hogar propio. En el video de su flamante cocina, que combina la mesada de color negro con las alacenas de madera y algunos tonos de gris que completan la paleta cromática. Ubicaron la bacha frente a la ventana para aprovechar la luz natural durante el día, junto al microondas, una campana de acero sobre las hornallas, y colocaron un especiero en un rincón de la superficie en “L”.

En otra storie filmó también parte de uno de los baños que están terminando, y al ver que había dos inodoros enfrentandos, bromeó en diálogo con sus followers: “¿Por qué hay dos? Iban al baño juntos, ¿te imaginás?”. La madre de la pequeña Jamaica festejó todo lo que lograron juntos y el gran momento que están viviendo como familia.

