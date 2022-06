Tamara Báez discutió con una seguidora que la criticó por mostrar sus compras en las redes

Tamara Báez (Instagram)

Tamara Báez suele compartir con sus cientos de seguidores videos e imágenes de su vida en las redes sociales. Recientemente, la pareja del cantante L-Gante publicó las compras que había realizado en el shopping. Pero una de sus seguidoras la criticó por este posteo y la mamá de Jamaica no se quedó callada.

“¿Antes de ser conocida dónde comprabas? No es de mala, ¿pero por qué la gente cambia cuando tiene plata?, ¿de qué les puede servir una suéter de marca? Les aumenta el ego o no sé, pero es triste en cierta manera ver cómo dejan de ser lo que eran... la ropa de marca nunca hace a las personas. Si podés ser vos con lo que tenés... Sin aparentar”, ”, le escribió una mujer, indignada por el contenido que sube a sus redes.

La pelea entre Tamara Baez y una seguidora (Instagram)

La joven explicó el motivo por el que decide subir este tipo de material en su cuenta de Instagram. “No muestro para presumir, muestro porque a la gente que me quiere y me sigue le entretiene lo que subo”, aclaró Báez. Además, manifestó: “Me iba en colectivo a este mismo shopping, al que fui hoy, dos horas de viaje por mi par de zapatillas preferidas, y salía feliz con eso. Los gustos son siempre los mismos, yo no cambié”.

Por otra parte, esta semana L-Gante también fue cuestionado luego de haber recibido la semana pasada una distinción que lo llenó de orgullo. “Mirá el detalle que veo siempre en mi casa”, comentó en su cuenta de Instagram mientras mostraba la imagen de la placa que recibió por su trayectoria, por parte de la empresa Deco Color SRL. Este reconocimiento es por “el esfuerzo y perseverancia en la música y la cultura”. De esta manera, el joven compartió su alegría con sus millones de seguidores en las redes sociales.

Tamara Báez y L-Gante

Pero lo cierto es que este hecho provocó la indignación de Amalia Granata, quien se expresó a respecto en Polino Auténtico, el programa de Radio Mitre que conduce Marcelo Polino los sábados a la mañana. “Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional, pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’!”, señaló furiosa.

También la diputada provincial opinó: “Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia”. Ante este descargo, su colega Mariana Brey intentó defender al músico opinando que el arte es “subjetivo”, pero la también diputada la cruzó enojada y le pidió a su compañera que no la tratara de “ignorante”.

No es la primera vez que un reconocimiento al cantante de cumbia 420 causa polémica. En octubre del año pasado el Concejo Municipal de Rosario aprobó la distinción del artista como “visitante distinguido” en la ciudad, y durante el debate previo, la concejal Daniela León fundamentó su voto en contra citando las propias letras del músico de cumbia 420. “Precisamente son las letras las que fomentan la violencia de género”, comentó.

En aquél entonces, la respuesta del músico no se hizo esperar. “¡Nosotros nos cagamos de risa!”, fue la contestación que le dio a la concejala mediante un audio que le envió a Teleshow. Y luego agregó: “Toda persona tiene derecho a opinar, así que no hay drama. Lo que nos dio gracia fue el resultado de su oposición”.

