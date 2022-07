Majo Martino fue agredida con un botellazo durante un móvil en Palermo: "Era un chico alcoholizado"

Mientras Majo Martino estaba dando un móvil con LAM (América) para hablar cómo viene su relación con Locho Loccisano (“Después de mi cumpleaños, fuimos a mi casa”, reveló), algo la sorprendió de manera tal que interrumpió lo que decía e intentó tapar la cámara con la mano justo después de que se viera caer algo abruptamente.

La periodista se sobresaltó al notar que algo se arremolinó en el bar de Palermo desde el que estaba hablando cuando las cosas se corrieron violentamente de su lugar. “Voló una silla, chicos”, describió a quienes estaban en el piso tras recuperar la línea. “Eso porque estamos hablando de la energía esta... Revolearon una silla y tiraron a un pibe al piso”, contó y aludió a Melody Luz, quien se disgustó por el acercamiento a Alex Caniggia que se vio este lunes en El Hotel de los Famosos (El Trece).

Pero justo cuando Ángel de Brito le planteó una pregunta sobre Emily Lucius, Majo volvió a interrumpirse y dio un paso atrás, con cara de susto. A la vez, le dijo a una amiga que estaba detrás de cámara acompañándola, que se acerque a su lado. “Cele, vení acá”, le ordenó a la chica y al rato contó: “Perdonen, pero está con una botella en la mano... Uy, no...”.

El botellazo que le tiraron a Majo Martino en la vía pública

“Voló una botella”, dijo después, mientras las mujeres se movían hacia un rincón a salvo y la cámara mostraba cómo una botella de vino cayó sobre la vereda y estalló. “Fue un chico que está alcoholizado. Pero no saben lo que fue, voló la botella para este lado, donde estabamos todos nosotros...”, retomó Majo con su relato entrecortado, aun shockeada por lo que le había sucedido.

“Tienen que llamar a la policía, ¿dónde están?”, le sugirieron desde el piso. “No está la policía, no hay nadie”, describieron sobre la situación vivida en la esquina porteña de Bulnes y Beruti, a la vuelta del shopping. “Te juro que enfiló para nosotros. Te juro que vi cómo te estaba por atacar”, le decía Majo a su amiga, con una sonrisa nerviosa.

“Esta es la señora Melody, que te manda estas cosas”, ironizó de Brito en relación al intenso coqueteo entre Majo y Alex Caniggia, novio de Melody Luz, en un tramo de El Hotel de los Famosos. “¿Ves? Esto es tu culpa, Angelito. Estamos hace una hora acá parados y la señora Melody manda gente, ¿viste? Pará, porque Melody me quería dar la cabeza contra el mármol. Ahora voló una botella, algo parecido...”, se rio Martino al respecto y dio por finalizado el móvil.

Alex Caniggia Y Majo Martino Coquetearon En El Hotel De Los Famosos Y Locho Loccisano Les Llamó La Atención

Justo cuando Majo Martino estaba por entrar a su habitación, apareció Alex Caniggia por detrás, juguetón, con ganas de tomarla del cuello y de los hombros para conducirla al cuarto, entre sonrisas cómplices. Así se reeditó el coqueteo entre el hermano de Charlotte y la periodista en la emisión del lunes de El Hotel de los Famosos (El Trece) después de la partida de Melody Luz y con ganas de cerrar una cuenta pendiente.

“¿Y ese cascarudo?”, le preguntó ella, pícara, a Alex. “¿Cómo? ¿Perdón? Ubíquese. Se ubica, ¿sí?”, le respondió él, haciéndose el serio pero divertido con la situación. “Yo siempre estoy ubicada”, dijo Majo. “Creo que con Alex tenemos una complicidad que parece un histeriqueo, pero no lo es”, analizó ella en backstage. Después de que Martino le preguntara a Alex por la dinámica del reality y por cómo se lleva con el resto de los competidores (“Amigos no tengo ninguno acá”), el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis reafirmó: “Yo no quiero a nadie”. “Pará, que a mí sí me querés”, le devolvió ella y retomaron el coqueteo. “Bueno, pero a vos te conozco de antes”, dijo Caniggia y le tendió la mano.

“Yo tengo novia, soy un hombre fiel, no histeriqueo. Es mi amiga, la conozco de antes ya. Cosa que yo no juego a dos puntas ya, soy un hombre serio”, confirmó Alex en backstage. Sin embargo, en la escena siguiente se los vio a los dos muy cerca, dentro de un vestidor. Majo se perfumó y, arqueando su cuello hacia él, le propuso: “Mirá este olor a sándalo”. Y Caniggia fue, encaró y de lejos pareció un beso, pero simplemente olfateó la situación y certificó: “Muy bueno, eh. Andás sandaleada”.

