Laurita Fernández compartió fotos descalza, a cara lavada y sin filtros: “Recién levantada”

Laurita Fernández

Laurita Fernández siempre da que hablar. La conductora de Bienvenidos a bordo cosecha espectadores cada tarde en el ciclo de juegos y competencias de El Trece pero también, en sus redes sociales, que no descuida y alimenta a diario. Desde hace algunos meses, de hecho, está decorando su casa y suele compartir con sus millones de seguidores imágenes y videos de los avances en su nuevo hogar como si se tratase de un reality.

“Cumplí mi deseo de tener un árbol adentro”, escribió la bailarina al mostrar una foto del ambiente preferido de su casa: el living. Tantos los muebles como los objetos decorativos son de tonos claros, como el beige. De a poco, la también presentadora radial está logrando decorar su casa con cada uno de los detalles a su gusto.

Pero esta vez la protagonista de las fotos fue ella. Con la excusa de mostrar su nuevo espejo, Laurita compartió una serie de imágenes recién levantada, con el cabello suelto, descalza, a cara lavada y vistiendo solo una remera oversize. “Recién me levanto, sí”, escribió en su cuenta de Instagram.

Laurita Fernández compartió fotos sin filtros y recién levantada (Foto: @holasoylaurita)

Las historias de Laurita Fernández (Foto: @holasoylaurita)

En las últimas horas, la bailarina recibió una de las peores noticias de su vida y no dudó en compartirlo con sus seguidores. Su abuelo -a quien apodaban cariñosamente Manolito- murió y su nieta le escribió lindas palabras en sus redes sociales junto a un retrato familiar: “Acá está tu legado. Gracias abuelo por todo lo que nos diste y enseñaste. Acá siempre te vamos a recordar con una sonrisa”. “Te amamos, tus nietos y bisnietos”, cerró el posteo.

Laurita también fue noticia por los rumores que la relacionan con su compañero del ciclo, Hernán Drago. Fue el modelo el primero en referirse al tema públicamente, en el ciclo La Jaula de la Moda. “Estoy abierto al amor y a dejarme fluir”, dijo y aclaró: “Mi fluidez tiene límites. No me gusta solo una cara o un cuerpo bonito, necesito un contexto, soy de la vieja escuela, no me gusta la cosita rápida de las redes sociales, y en ese sentido, necesito conocer un poco más a la persona para dejarme fluir”, aseguró sin afirmar, pero tampoco negar que pasara algo con su compañera con la que ya hace meses comparten largas jornadas de grabación.

Laurita Fernández y Hernán Drago: ¿más que compañeros de trabajo?

Hace unos días, la última pareja de Drago, la ex del modelo, Verónica Paschiero habló sobre su ruptura y se refirió a los rumores entre Laurita y Hernán: “Es raro porque termino de confirmar que me separé de él y sale esa noticia, vi la noticia y me escribió mucha gente, sé que son compañeros de trabajo y no sé más que eso. Me pareció rara la noticia y me sorprendió. No me da lo mismo saber si empezaron una relación o no, cada uno es como es y si él decide que es así le deseo lo mejor, porque no tengo nada en contra, son dos seres humanos y no tengo nada en contra, me voy a guardar a silencio”.

El tiempo dirá entonces si la bailarina seguirá sola tras la separación de Nicolás Cabré, con quien llegó a convivir y hasta a comprarse una casa soñando con formar una familia, o si vuelve a apostar al amor.

SEGUIR LEYENDO: