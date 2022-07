Despedida a puro romance y lágrimas: Melody luz tuvo que abandonar El Hotel de los Famosos

Melody Luz tuvo que abandonar El Hotel de los Famosos y despedirse de Alex Caniggia

La decisión que no querían oír llegó para Melody Luz y Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos (El Trece). El jueves la bailarina sufrió una dolorosa lesión en la pierna mientras cumplía con el desafío por equipos, y tuvo que ser trasladada en ambulancia para que le dieran siete puntos en la herida. Luego regresó al reality y descansó durante la noche en la suite más cómoda junto a El Emperador. Al día siguiente, Leandro El Chino Leunis le comunicó que no podrá seguir en la competencia, y tuvo que despedirse de su pareja y sus compañeros.

“Sé que no voy a poder jugar, porque mi cuerpo no me lo permite, así que nos estamos dando mucho amor, todo lo que podemos por si me tengo que ir”, reconoció Melody ni bien se levantó. Después de que tuvieran su último desayuno frente a las cámaras, el conductor llegó al hotel para darle las malas noticias. “Cuando vos volviste nos enteramos de que fue una sutura, que va a tener que cicatrizar, va a llevar su tiempo, pero no es algo grave; sin embargo también te comentamos que se iba a hacer una junta médica para analizar cómo seguir después de las primeras horas de recuperación inicial”, le recordó Leunis.

“Por el sentido transversal de la herida tenés muchas limitaciones para los desafíos físicos, y la realidad es que la prioridad es tu salud; por eso determinamos que lo mejor sería que hagas la recuperación en tu casa”, sostuvo El Chino, mientras la mirada de la participante se colmaba de lágrimas. A modo de balance de la experiencia de haber estado en el reality durante dos meses, le pidió que expresara algunas palabras sobre las lecciones que acumuló. “Creo que me llevo mucho autoconocimiento, la convivencia con extraños y también con ídolas mías como es Lissa Vera, y encontrar un amor, que es Alex”, fue la respuesta que brindó quien se convirtió en la nueva eliminada en instancias de semifinales.

Melody Luz se despidió de El Hotel de los Famosos al día siguiente de sufrir una dolorosa lesión

“Por un lado siento impotencia, bronca, angustia, por haber llegado a este punto y tener que irme por la puesta de atrás y no por la H me da bronca”, reconoció detrás de cámaras, mientras quebraba en llanto. El hijo de Mariana Nannis, por su parte, explicó: “No me gusta hablar de mis emociones, soy un cascarudo total, pero puedo decir que ella es una guerrera”. Luego se explayó un poco más y aseguró que no estaba en sus planes enamorarse durante su estadía. “Estamos hace dos meses de novios y estos últimos días que faltan la voy a extrañar mucho”, comentó mientras la acariciaba y le secaba las lágrimas.

“Para mí ya ganaste, lo más lindo de este reality sos vos”, le dijo luego mirándola a los ojos. En el backstage, la bailarina dejó fluir su emoción y confesó: “Alex es mi debilidad y para mí yo también ya gané, porque antes que la plata está el amor; yo siento que me llevo a mi amor para siempre y que la gente conoció a ese Alex bueno, tierno, romántico, lindo, que es él en esencia”.

La tremenda lesión que sufrió Melody Luz en El Hotel de los Famosos

“Se hace el duro, el pelado botón, se hace el malo, pero tiene una corazón enorme. Realmente estoy muy orgullosa de ser su compañera y su novia”, remarcó. “Entre lágrimas y mocos, despido a Dimitri -el segundo nombre del hijo del Pájaro Caniggia-, va a ser raro no dormir juntos ni vernos todos los días, pero nos vemos afuera cuando seguramente él gane”, deslizó, esperanzada en que El Emperador llegue hasta la última instancia del reality. También resaltó que a pesar de su abrupta salida, está orgullosa de no haberse rendido, ni siquiera en los peores momentos: “Llegar a este punto y recibir palabras tan lindas es lo que me tengo que llevar, porque hice un camino hermoso, lo di todo, y pese a los encuentros y desencuentros con mis compañeros, me siento querida, eso me llena el alma.”.

“Siento que me quedo solo, la anguila está sola y con el corazón roto, pero más odiosa que nunca”, advirtió Alex, antes de que El Chino les comunicara que entraría una participante como reemplazo de Melody. Minutos después ingresó Majo Martino, exparticipante, en medio del tenso clima que están viviendo sus compañeros.

