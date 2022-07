Majo Martino coqueteó con Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos y generó los celos de Locho

El coqueteo entre Alex Caniggia y Majo Martino que disgustó a Locho en El Hotel de los Famosos (Video: El Trece)

Justo cuando Majo Martino estaba por entrar a su habitación, apareció Alex Caniggia por detrás, juguetón, con ganas de tomarla del cuello y de los hombros para conducirla al cuarto, entre sonrisas cómplices. Así se reeditó el coqueteo entre el hermano de Charlotte y la periodista en la emisión del lunes de El Hotel de los Famosos (El Trece) después de la partida de Melody Luz y con ganas de cerrar una cuenta pendiente.

“¿Y ese cascarudo?”, le preguntó ella, pícara, a Alex. “¿Cómo? ¿Perdón? Ubíquese. Se ubica, ¿sí?”, le respondió él, haciéndose el serio pero divertido con la situación. “Yo siempre estoy ubicada”, dijo Majo. “Creo que con Alex tenemos una complicidad que parece un histeriqueo, pero no lo es”, analizó ella en backstage.

Después de que Martino le preguntara a Alex por la dinámica del reality y por cómo se lleva con el resto de los competidores (”Amigos no tengo ninguno acá”), el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis reafirmó: “Yo no quiero a nadie”. “Pará, que a mí sí me querés”, le devolvió ella y retomaron el coqueteo. “Bueno, pero a vos te conozco de antes”, dijo Caniggia y le tendió la mano.

“Yo tengo novia, soy un hombre fiel, no histeriqueo. Es mi amiga, la conozco de antes ya. Cosa que yo no juego a dos puntas ya, soy un hombre serio”, confirmó Alex en backstage. Sin embargo, en la escena siguiente se los vio a los dos muy cerca, dentro de un vestidor. Majo se perfumó y, arqueando su cuello hacia él, le propuso: “Mirá este olor a sándalo”. Y Caniggia fue, encaró y de lejos pareció un beso, pero simplemente olfateó la situación y certificó: “Muy bueno, eh. Andás sandaleada”.

Alex Caniggia coqueteó con Majo Martino y olfateó su perfume en un vestidor en El Hotel de los Famosos

“Majito se ve que quedó un poco dolida porque no fue mi novia, pero bueno... Cosas que pasan en la vida”, insistió él en backstage. “Con Alex hubo química. La hubo. Por ‘h’ o por ‘b’, nos desprendimos ambos y cada uno tomó su rumbo”, agregó ella. Pero de vuelta en la acción del juego, se los vio a los dos en el parque, mirando hacia la pileta y recordaron escenas del comienzo del reality, cuando estaban solteros y muy juntos. “Cómo cambia todo, ¿no es cierto? Pensar que estamos en una situación diferente...”, reflexionó ella.

Ese fue el pie para que la producción emitiera un flashback en el que se la veía a ella de espaldas y en bikini, tomando sol, con Alex al lado. El diálogo de aquella tarde fue el siguiente, textual. “El culito va”, pretendió elogiar Caniggia. “No me hagas poner tímida porque necesito tomar sol en las piernas”, le respondió Majo. “Tomá sol tranquila, te quiero bien bronceadita. Con la tanguita marcadita...”, dijo él, sin filtros. “¿Te gusta eso? ¿Te excita?”, le redobló la apuesta Martino. “Si, me encanta”, cerró él.

De vuelta al presente, Majo pareció lamentarse por cómo terminó dándose todo. “Vos terminaste con otra persona. Yo también terminé con otra, pero no es que esté de novia ni nada. Es una cosa que se va dando...”, dijo. “Estás romanticona, amorosa”, le acotó Alex. “Y... lo quiero, la verdad que le tengo mucho cariño a Lochito”, le respondió Martino. “¿Va a ser tu novio?”, quiso saber él. “Eso nunca se sabe”, cerró ella mientras Caniggia soltaba una carcajada.

Majo Martino y Alex Caniggia, a las risas y recordando viejos tiempos en El Hotel de los Famosos

“Con Locho cuando me voy del hotel lo extraño, cuando llego la paso muy bien con él porque charlamos un montón con él, profundamente, me siento contenida”, dijo Majo sobre su relación con Loccisano. Sin embargo, él notó el acercamiento entre Martino y Caniggia y se lo recriminó.

“Si querés histeriquear, histeriqueá todo lo que quieras. Es tu vida, sé feliz. A mi no me incumbe. Lo que te digo, nada más, no lo hagas enfrente mío que quedo como un tarado”, disparó Locho. “No, no histeriqueo. Con Alex tenemos un código, desde siempre que fue así”, se explicó ella. “Tratá de que siempre que te cagues de risa con ese código, que no sea enfrente mío. Porque parece que están histeriqueándose”, cerró Locho, enojado.

Más tarde, Majo fue una de las protagonistas del duelo de eliminación, batiéndose con Lissa Vera en un desafío intensamente físico que tuvo idas y vueltas pero que dejó como amplia ganadora a la ex Bandana. El primero en consolar a Martino fue Locho, quien la abrazó y besó con afecto. “Esta vuelta de Majo fue una revancha para ella, porque pudo mostrar lo más lindo que tiene”, la elogió él tras la derrota.

Y cuando la tribuna de los que quedan en competencia (además de Lissa, Alex, Walter Queijeiro y Martín Salwe) les pidió un “pico”, Pampita fue un poco más allá. “¿Un pico? Que sea con lengua, algo más comprometido para que quede algo pendiente afuera”, pidió la conductora y ellos respondieron con un beso en los labios más intenso. “Esta vez fue algo más que un pico, fue más lindo”, definió Majo. Más tarde, ya sin la periodista en el juego, Locho le confesó a Salwe: “Estoy enamorado. Salgo de acá y hago una familia. Le digo que seamos padres”. Por ahora, parece que vienen bien.

