Florencia Peña reveló una divertida anécdota con Marcelo Tinelli de cuando Toto y Juanita, sus hijos, eran novios

Florencia Peña reveló una insólita anécdota con Marcelo Tinelli de cuando eran consuegros (Video: "La puta ama", América)

Si hay una famosa que no tiene reparos a la hora de contar anécdotas de su vida, esa es Florencia Peña. Con mucho humor, suele abrirse con su público y, en esta oportunidad, sorprendió al recordar una divertida situación que vivió con Marcelo Tinelli cuando eran consuegros. Es que, años atrás, los hijos de los conductores, Toto Otero -fruto de la relación con su exmarido Mariano - y Juanita Tinelli, se pusieron de novios y eso hizo que sus padres compartieran varios momentos familiares.

En este sentido, y luego de que en La puta ama (América) comenzaran a hablar sobre el rol de las suegras, Diego Ramos le hizo un picante planteo: “El tema, para mí, es al revés con vos, cuando vos sos suegra”. Eso dio pie a que Flor relate una particular anécdota con el ex Videotmatch. “Yo fui la mejor suegra del mundo”, comentó ella, y Dan Breitman acotó, sin darse cuenta de su error: “De Mica...no, de Cande (las otras hijas del conductor)”. Entre risas, Peña intentó acordarse el nombre de su exnuera, pero no lo logró: “¡No! De la ex de...de mi hijo”. “Juanita”, la corrigió Ramos. “No me salía, ¡bueno, me puede no salir el nombre! También me olvido los nombres de mis hijos, a veces a Juan le digo Toto, a Toto le digo Felipe...”, se disculpó ella.

Acto seguido, reveló: “Juanita se puso de novia con mi hijo cuando ellos tenían 15 años. Yo era la mejor suegra y me llamaba Marcelo y me decía: ´¡¿Vos los dejaste hacer esto?!´. Encima yo trabajaba con Marcelo en ese momento -en referencia a su paso como jurado en el Bailando -. Era un horror, porque yo era recontra mil permisiva, bueno, libre como soy yo”. Y cerró, reflexiva: “Para mí es muy importante, ocupar el rol de correrse un poquito de la cuestión. Hay algo de las madres con los varones...Igual, yo soy atípica con mi hijo, no tengo celos ni nada, y estoy esperando deseosa de que me traiga una novia porque ahora se fue para el otro lado, no me trae a nadie”.

Juanita y Toto se conocieron en el colegio al que ambos asistían y habían confirmado su romance a fines de 2017. En ese entonces, los adolescentes intercambiaban románticos mensajes en las redes sociales. “Te amo infinitamente”, había escrito ella en un posteo que hizo Instagram para celebrar los 10 meses de noviazgo, con una foto de un apasionado beso con el hijo de la actriz. Él, por su parte, tampoco se quedaba atrás: “Lo más hermoso que puede existir, pasar la ida con vos. Te amo”, había expresado el joven en diciembre de 2018, junto a un corazón y dos fotos de ellos dos, felices, sonrientes y enamorados.

Juanita Tinelli y Toto Otero cuando eran novios

Sin embargo, el amor llegó a su fin a mediados de 2019, y fue Juanita la encargada de confirmarlo: publicó una foto en Instagram Stories en la cual solo se ve su mano y parte de su cabello, pero lo que más llamó la atención fue la frase con la que la acompañó. “Quiero un novio que en serio me quiera”, había escrito la hija del conductor de ShowMatch y Paula Robles.

