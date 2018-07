Florencia Peña, que estará en el jurado el Bailando 2018, contó cómo es su vínculo con su consuegro, que estará al frente del ciclo de El Trece. "Marcelo me planteó que era muy libertina, yo le dije que era muy estructurado. Me decía que lo chamuyaba y a veces es cierto, porque soy compinche de Juana", contó en Agarrate Catalina, el ciclo radial de Catalina Dlugi por La Once Diez.