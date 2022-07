Juan Alberto Mateyko contó qué opina Julio Iglesias sobre sus memes

Juan Alberto Mateyko

Es un clásico: cada vez que se acerca el mes de julio comienzan a florecer en las redes sociales los memes de Julio Iglesias haciendo diferentes actividades. Es que el mítico cantante español y el séptimo mes del año, se terminaron convirtiendo casi en sinónimo. Cada vez que se acerca el final de junio, usuarios de distintas partes del mundo, viralizan las imágenes de celular en celular anunciando que llega el siguiente mes con imágenes del cantante y leyendas simbólicas. Un ritual que continúa durante todo el mes entrante y se prolonga hasta los primeros días de agosto.

Desde los más insólitos y disparatados asuntos de la vida cotidiana hasta temas un poco más serios como el pago del aguinaldo o la recategorización en la AFIP. El común denominador es que todos los usuarios lo hacen con mucho humor.

Invitado a PH, Podemos hablar, Juan Alberto Mateyko, amigo del músico, paso al frente para hablar de sus amigos famosos. Fue ahí cuando Andy Kusnetzoff quiso saber específicamente si Julio Iglesias estaba enterado de los memes que hacen con su nombre. “He hablado con él”, anunció el conductor de La movida del verano. Y el resto de los invitados quisieron saber más. Ante la atenta mirada de Agustina Kämpfer, Lourdes Sánchez, Ruggero Pasquarelli y Martín Tetaz, contó cómo se toma el tema el intérprete.

“He hablado con él y con Terry, su mano derecha, y me dijo que a Julio le divierten muchísimo los memes. Él tiene un gran sentido del humor”, reveló en el programa de Telefe.

A pesar de ser una persona de avanzada edad (actualmente tiene 78 años), Julio Iglesias admitió años atrás que sigue atentamente esas bromas y que le causan mucha gracia. “Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”, dijo en una entrevista con la revista Hola en el año 2015.

Si bien no es un usuario activo de las redes sociales, contó que “de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”. Además, afirmó que le parecen “muy simpáticos” y que en muchas ocasiones él mismo los usa. Lo curioso es que muchos de los jóvenes que comparten y editan sus imágenes -tanto de joven como de su vida actual-, ni siquiera conocen al artista y su trayectoria ya que cuando estaba en la cima de su carrera, ellos todavía no habían nacido.

Aunque muchos lo conozcan por estos flyers editados, el músico ostenta una carrera muy exitosa. Según la información de su web, vendió 300 millones de discos en 14 idiomas. De hecho, en 1983 ingresó a los Récord Guinness por ser el cantante que vendió más discos en mas idiomas.

Estos son algunos de los memes que se viralizan en las redes sociales:

Los memes de Julio Iglesias

