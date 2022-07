Lali Espósito viajó a Mendoza y se refirió a los rumores de romance con un rapero español

Lali se encontró en un vuelo con Robertito Funes Ugarte

Lali Espósito brilla como jurado en La Voz Argentina (Telefe), y también está viviendo un gran momento en su carrera musical. Después de sorprender con la variedad de coreografías, el despliegue y su profesionalismo en el Luna Park, la cantante se tomó unos días de descanso en Europa. Aunque no precisó bien su ubicación, compartió varias postales y videos relajada a bordo de un yate. La fugaz escapada fue de pocos días, porque el sábado ya estaba de vuelta en la Argentina para tomar un vuelo rumbo a Mendoza, donde comienza el Disciplina Tour que tanto anhelaba, y por esas casualidades del destino se encontró en el viaje al periodista Robertito Funes Ugarte.

El conductor de ¿Quién sabe más de Argentina? (TV Pública), se asombró al ver que su compañera de asiento era nada más y nada menos que Lali. Tal como mostró en sus historias de Instagram, llegó al aeropuerto de Aeroparque alrededor de las 8 de la mañana para ir a visitar a su familia en la tierra del Sol y el vino. “¿Qué hacés mañana en Mendoza?”, quiso saber Funes Ugarte, y la artista le respondió entusiasmada: “Nos encontramos acá volando, y esta va a ser la primera provincia que visito en el marco de la gira, y mañana San Luis; después vuelvo a Buenos Aires y haremos un montón más”.

Tal como comentó, en su ajustada agenda habrá shows en Bahía Blanca, Mar del Plata y otras ciudades del interior del país. Luego, continuará en Uruguay y Chile, y en septiembre regresará a España, donde también estará cantando en Madrid, Málaga y Barcelona. “Qué linda y qué bien la pasaste en esas fotos que subiste”, deslizó Robertito, con risas cómplices. Sonriente, la artista apeló a frases típicas de España para expresar cuánto lo disfrutó: “Me la pasé pipa, cojonudo tío”. Lo cierto es que las postales en bikini desde la piscina de la embarcación y en el borde de la cubierta dieron qué hablar durante su corta estadía en el Viejo Continente.

Los fans de Lali Espósito y Rels B habían estado en el mismo yate y así surgieron los rumores

“Caña caña caña. La cosa se pone ruda”, había escrito en la publicación de Instagram, haciendo referencia a parte de la letra de su último hit, “N5″, que ya tiene más de 3 millones de reproducciones en YouTube y miles de sus fans ya se sumaron al challenge. En el plano amoroso, desde su separación de Santiago Mocorrea, no volvió a oficializar ninguna relación, pero en los últimos días habían trascendido rumores que la vinculan con Daniel Heredia Vidal, un rapero español conocido profesionalmente como Rels B. El joven estuvo en el mismo yate que la cantante durante sus vacaciones y, además, una usuaria notó que él le había prestado sus lentes de sol para que pose para una de las fotografías que subió y estuvieron intercambiando emojis.

Al llegar a la tierra mendocina, brindó una entrevista al ciclo Dio La Nota (Canal 9 Televida), conducido por Marina Correa. “Que loco, me llama la atención como necesitamos linkear si hay una chica y un chico en un mismo lugar, linkearlos sentimentalmente”, fue la contundente respuesta que brindó Lali sobre su vida sentimental.

Una de las postales de Lali Espósito durante su fugaz escapada a Europa

“No hay nada para que se diga... Si me estoy dando beso, ¿cuánto voy a negar de esa foto? Pero sobre la nada es muy gracioso como seguimos emparejando a las personas”, sostuvo. Y aclaró: “Soy amiga de Dani, me parece lo más, lo admiro profundamente como artista, comparto mucho con él, que la gente ni se entera”. En este sentido, explicó que no sube fotos de todas sus reuniones con amigos, y reflexionó: “Parece que no, pero soy muy reservada con mis situaciones personales de amistades”. Con histrionismo y humor, reconoció: “A mi me gusta que en realidad no se sabe nada de mí, la gente cree que sí, pero en realidad no y eso está bien”.

