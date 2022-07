Los memes de Julio: arrancó el mes y Julio Iglesias es otra vez protagonista

twitter

Este viernes comenzó el séptimo mes del año y como ya es costumbre, los usuarios de Twitter utilizaron la imagen de Julio Iglesias para inundar de memes toda la red.

Chistes, burlas, cargadas. Todo vale a la hora de comparar distintas situaciones de la vida cotidiana con el nombre del prestigioso cantante español.

Desde las más insólitas y disparatadas hasta temas un poco más serios como el pago del aguinaldo o la recategorización en la AFIP. El común denominador es que todos los usuarios lo hacen con mucho humor.

El mes de julio es de los más largos del calendario. Y además de tener 31 días también será de los meses más cortos ya que por el invierno habrá pocas horas de luz solar.

Si bien los memes de Julio Iglesias son muy conocidos entre los usuarios de habla hispana, en el mundo anglosajón ocurre algo parecido en el mes de mayo con Brian May, el icónico guitarrista de Queen.

A pesar de ser una persona de avanzada edad (actualmente tiene 78 años), Julio Iglesias admitió años atrás que sigue atentamente esas bromas y que le causan mucha gracia.

“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”, dijo en una entrevista con la revista Hola en el año 2015.

Si bien no es un usuario activo de las redes sociales, contó que “de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”.

Además, afirmó que le parecen “muy simpáticos” y que en muchas ocasiones él mismo los usa.

Lo curioso es que muchos de los jóvenes que se mofan de su imagen ni siquiera conocen la trayectoria del artista ya que cuando estaba en la cima de su carrera ellos todavía no habían nacido.

Es tanta la admiración que Julio Iglesias despierta en el mundo entero que, por ejemplo, en Miami se institucionalizó desde 1985 el Día de Julio Iglesias. Esto es el 8 de septiembre.

El cantante nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, España. En su juventud se dedicó al fútbol y cuando estaba por ser fichado por el Real Madrid tuvo un terrible accidente casi lo dejó paralítico y se vio en la obligación de abandonar el fútbol.

Como terapia, se comenzó a dedicar a la música hasta que se convirtió en su pasión y nueva profesión.

Entre sus logros destacan que en 2013 fue declarado el artista latino que más música ha vendido en la historia. También ha ganado todos los premios más importantes de la música como los Grammy y Grammy Latino, World Music Award, Premio Billboard, Gaviota de plata, ASCAP, American Music Award y Premio Lo Nuestro.

Sus hijos heredaron algo de su talento. Al menos los tres que tuvo con su primera esposa Isabel Presysler: Chábeli, Julio Jr. y Enrique.

Chábeli, la mayor, se ha convertido en una exitosa presentadora de la televisión española. El segundo, Julio Iglesias Jr., es cantante, presentador, actor y modelo con relativo éxito en su natal España.

Por último, y el más exitoso, es Enrique. También dedicado casi exclusivamente a la música, aunque también ha actuado en algunas series y películas.

