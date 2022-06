Fernanda Vives confirmó su reconciliación con Sebastián Cobelli: “Estamos por ese camino, apostando de nuevo”

Fernanda Vives y Sebastián Cobelli, a la entada del Multiteatro Comafi (Crédito: Ramiro Souto)

“Estoy separada. Estamos conviviendo en el mismo lugar, él va y viene a Rosario, pero la separación de hecho que se haya ido de mi casa no sucedió todavía”. A mediados de mayo Fernanda Vives confirmaba en LAM (América) su ruptura con Sebastián Cobelli. Tras 12 años en pareja y haber sido padres de Brisa y Rocco, desde hace algunos meses habían dejado de publicar fotos juntos en sus redes sociales. La exvedette asumió que atravesaron un profunda crisis y contó que estaban separados.

Luego de recordar que se casaron en 2010 y formaron una familia juntos, trató de no entrar en demasiados detalles para proteger a sus dos hijos. “Habíamos entrado en un tema de rutina medio complicado; yo me alejé cuando decidí hacer un vaiaje con amigas, y vi algo que no me gustó...pero prefiero no contarlo”, sostuvo con cierta tristeza e incomodidad. “El desgaste fue un todo, empezamos a ser más amigos, socios, compañeros, que pareja”, agregó sobre los motivos que los llevaron al delicado presente que están viviendo.

Pero lo cierto es que el miércoles por la noche fueron captados yendo juntos a la función de “Lo que queda de nosotros”, la obra encabezada por Carolina Ramirez -la protagonista de la serie La Reina del Flow- y Alberto Ajaka.

Fernanda Vives y Sebastián Cobelli, en su primera salida pública tras la reconciliación

“De apoco, pero vamos”, dijo la exvedette sobre su relación conCobelli

Con un look relajado pero elegante -con tapado rojo, y jean y botas negras -, Vives prefirió solo posar junto a su pequeña dentro del teatro, aunque de todas formas se los pudo ver sentados en la fila siete, compinches y junto a la niña.

Entonces, Teleshow se contactó con Fernanda, quien deslizó una reconciliación con el exfutbolista. “Estamos por ese camino, apostando de nuevo”, expresó. Y agregó: “De apoco, pero vamos”. Sin embargo, prefirió ser cautelosa: “Tenemos dos niños y no queremos que nada de nuestras decisiones los enloquezca a ellos”, cerró, y confirmó que aún siguen conviviendo en la misma casa.

Fernanda Vives posó junto a su hija Brisa

Días atrás, la exmodelo había contado el motivo por el que se desató el primer distanciamiento: “Un día me llamó un productor para contarme que habría un chat de Sebastián con otra chica y yo casi me muero; nosotros nunca tuvimos claves en nuestro teléfonos pero cuando leí todo eso, se me derrumbó la confianza”, había revelado en diálogo con Daniel Rinaldi y Mariana Brey en Detrás de escena (AM 540). Cuando le preguntaron cómo estaba actualmente, luego de varios meses desde aquella discusión, confesó que está “un poco mejor”, pero reconoció que todavía tienen mucho por resolver.

“Hasta ahora nunca dejamos de convivir, él va y viene de Buenos Aires a Rosario por su trabajo, y estoy tratando de recuperar la confianza”, detalló. Y agregó: “No estamos juntos pero tampoco separados al ciento por ciento. Tenemos muchas charlas a solas que empiezan mal y terminan bien, y al revés”. En este sentido, hizo hincapié en que la entristece que sus hijos resulten afectados por las repercusiones mediáticas. “Brisa la está pasando mal porque en el colegio nunca falta el comentario de algún compañerito que va y le dice: ‘Tu papá tiene otra novia’, no sé de dónde sacan eso los chicos, seguro lo escuchan en sus casas y lo reproducen en la escuela sin medir el daño y el dolor que provocan”, aseguró en referencia a lo que le sucede a su hija de 10 años.

