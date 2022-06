Marixa Balli hizo un llamativo canje en las redes y sus seguidores la elogiaron

Marixa Balli (Instagram)

Por ser muy populares en las redes sociales, los famosos suelen disfrutar de algunos beneficios. Uno de ellos, sin dudas, es el canje: a cambio de la promoción de un producto, la empresa se los otorga de forma gratuita. Es una modalidad que se estila bastante desde hace ya un tiempo, y que las figuras argentinas aprovechan.

Sin embargo, hay algunos canjes que llaman la atención. En este sentido, Marixa Balli sorprendió a sus seguidores de las redes sociales cuando compartió unas historias para recomendar el buen servicio de un maxikiosco de Avellaneda, donde ella tiene su propio local en el que vende zapatos.

“Desayunando en el auto como siempre con el mejor capuchino de Bogotá 2897. El maxikiosco con el mejor precio”, escribió la exvedette y emprendedora junto a unas imágenes en la que aparecía sosteniendo un café dentro de su vehículo antes de empezar su jornada laboral.

Marixa Balli publicó esta historia en su Instagram

Marixa Balli hizo un canje que sorprendió a sus seguidores

Estas publicaciones se viralizaron rápidamente y muchas personas felicitaron a la intérprete de “Cachaca”. Un usuario escribió en Twitter: “Marixa Balli es pueblo”. Mientras que otra persona señaló: “Amo a Marixa Balli porque es humilde pero posta, no como las boludas de acá que flashean nac and pop por cualquier gilada”. Además, una joven señaló: “Qué gran ser humano que es Marixa Balli”.

Por otra parte, cabe recordar que la semana pasada, un reconocido chef mandó al frente dos famosas por pedir canje en su restaurante. “Manguean y se enojan”, escribió Dante Liporace en sus redes sociales, en referencia a que Virginia Gallardo lo había bloqueado luego de que él le negara un almuerzo por canje. Una situación similar ocurrió con Viviana Saccone, quien no dudó en responderle luego de que él la “escrachó” públicamente.

El chef mostró su conversación con una persona que le escribía en nombre de la actriz. “Quiere saber si podría conseguir para ir a comer mañana al mediodía, son cuatro personas, por canje. A cambio Viviana les sube historias mostrando el lugar, comida, arrobándolos en su Instagram”, rezaba el mensaje que él, con pocas palabras respondió de manera concluyente: “No gracias, no nos interesa”.

El mensaje de Dante Liporace

Luego de que el prestigioso cocinero mostrara en sus redes la conversación, la artista le respondió enojada y retrucó: “Un señor a quien no conozco anda diciendo que yo le pedí ir a comer a su restaurante. Voy a averiguar quién es y dónde cocina, porque la energía se traslada a todo lo que se hace y yo trato de no consumir comida chatarra”.

En tanto, Saccone redobló la apuesta: “Yo te propongo @dlipo77, si querés, que me pases el nombre del lugar donde trabajás y te lo promociono sin ningún problema en mis redes. A mí me ofrecen canjes de todo tipo todo el tiempo, y como creo en el karma y el ida y vuelta, me gusta hacer promoción de pura buena onda”.

“Hola Dante, a quien no conocía hasta hoy. Entiendo que escracharme a mí, en lugar de hacerlo con quien se comunicó con vos supuestamente en mi nombre, sea porque te es más redituable a nivel prensa. En fin, cada quien se maneja con las armas que tiene”, siguió enojada. Y cerró: “Además del hecho de no estar cometiendo un delito (en el caso de haberlo hecho), es que su acción hace que un montón de desubicados violentos me agredan gratuitamente por las redes. Yo no le hice nada a ese señor. Juro que no entiendo a la gente que disfruta dañando a otra”.

El mensaje de Viviana Saccone

