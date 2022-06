La China Suárez le compró a su hijo Amancio un muñeco igual a él: “Se lo tuve que regalar”

La China Suárez, con sus hijos menores Magnolia y Amancio

En 2020, Natalie Weber sorprendió al mostrar el regalo que le había hecho a su hija Mía, fruto de su relación con Mauro Zárate: una muñeca exactamente igual a su hija cuando era bebé. “Para Mía fue un momento único encontrarse con su réplica. Me hace preguntas de cuando ella era así de chiquita, y vemos las fotos juntas ¡y más se emociona! Sin dudas no pudo haber recibido mejor sorpresa que esta”, dijo en su momento la modelo que también es madre de Rocco.

Por su parte, contó que la persona que elaboró a la muñeca lo hizo basándose en fotos y videos de la niña apenas unos meses. “Así, logramos tener una réplica de Mia en bebé”, celebró la esposa del deportista que actualmente juega en Platense.

Antes, en 2019, Eugenia la China Suárez había mostrado en las redes sociales que su hija Rufina había recibido un regalo similar: un muñeco con rasgos y detalles idénticos a los de un bebé recién nacido. Aunque en aquella oportunidad nada tenía que ver con la niña que la actriz tuvo con Nicolás Cabré.

Y en las últimas horas, la ex protagonista de ATAV le contó a sus seis millones de seguidores que le compró a Amancio, su hijo menor -el segundo fruto de su relación anterior con Benjamín Vicuña- un muñeco que vio parecido a él. Si bien no lo especificó, dejó entrever que fue de casualidad, que lo encontró en un local. Es decir que no fue hecho a pedido de ella, ni con fotos del niño que el próximo mes cumple dos años.

“Una de cuando encontré un bebé igual a él y se lo tuve que regalar”, escribió la actriz en la Historia en la que compartió una foto de Amancio en el living de su casa con un muñeco en brazos que tenía una expresión en la cara muy similar a la de él: ambos tienen cabello rubio, ojos claros y hasta la forma de la boca es parecida.

El posteo de la China Suárez en Instagram

Días atrás, la actriz había compartido una serie de selfies junto a su hijo, en las que se notaba el parecido de madre e hijo. “Mini Chinito”, escribió junto a aquella publicación haciendo referencia al apodo que usa ella y que heredó su Amancio por carácter transitivo. En tanto, también había posteado fotos de ella cuando era bebé y se comparó con su hijo menor. “Ahora sí, no hay dudas... Soy Amancio”, consideró junto a las divertidas y tiernas imágenes.

No es la primera vez que la cantante habla de la apariencia física de Amancio, a quien considera el más parecido a ella. “¡Es un ponja! (por “japonés al revés) Yo creo que por fin nació uno que se parece más a mí y no al padre; creo que ya el tercero sí se parece a mí”, le había dicho a Marley en una de las primeras entrevistas que dio poco después del nacimiento de su tercer hijo, en 2020.

En su último cumpleaños, en marzo pasado, la actriz celebró sus 30 con una tierna postal de sus tres hijos. “Me sobraron tres deseos por si alguien los necesita, pedir más teniendo esto sería un despropósito, soy muy afortunada”, escribió por ese entonces quien tiempo después blanqueó su romance con el cantante Rusherking.

China Suárez y Amancio

SEGUIR LEYENDO: