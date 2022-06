La mamá de Locho habló del maltrato a su hijo en El Hotel de los Famosos: “Sale lo peor de cada uno”

La mamá de Locho Loccisano volvió a defender a su hijo (LAM. América)

La llegada de Lucas Locho Loccisano alteró la dinámica de El Hotel de los Famosos. Desde su ingreso a un mes de empezada la competencia, supo ganarse un lugar entre los participantes y, además, la solidaridad por parte de casi toda la audiencia, que se indignó por el hostigamiento constante que recibe por parte de la mayoría de sus compañeros.

Y a medida que su figura se convertía en uno de los favoritos del público, otro nombre ganaba popularidad por fuera del certamen que conducen Pampita Ardohain y el Chino Leunis en El Trece. Se trata de Mónica Meroni, la madre el exCombate, que a pesar de su bajo perfil, no pudo soportar el sufrimiento de su hijo y se manifestó en las redes oficiales del programa. “Hijo, porque te respeto no voy a buscarte. ¡Sé fuerte! Te amo”, escribió la psicóloga al pie de un compilado en el que mostraban parte de esta dinámica, demostrando su impotencia.

Desde entonces, Mónica fue adquiriendo visibilidad y lejos de cerrar filas detrás de su hijo, propuso un mensaje conciliador. Lo hizo a través de sus redes sociales donde realizó un dramático pedido con el fin de frenar de una vez por todas la violencia que se genera en el programa “De parte de toda la familia Loccisiano pedimos por favor que no se agreda ni se insulte más ni a los participantes del reality ni a sus familiares. No queremos fomentar la violencia bajo ningún punto de vista. No estamos de acuerdo con muchos comentarios violentos que leemos en nuestras redes”, escribieron.

La Angustia De Locho Loccisano En El Hotel De Los Famosos (El Trece)

Las grabaciones ya terminaron pero los participantes que siguen en competencia todavía no pueden manifestarse públicamente. Y en ese panorama, Mónica volvió a hablar. Lo hizo con un móvil en LAM (América), donde volvió a manifestar su timidez: “Yo no quería hablar de él porque esto es su trabajo, yo no se manejarme con los medios. El está ahí, el resistió, porque su sueño es trabajar en la música, el espectáculo, ser humorista”, advirtió de entrada, asomada detrás de la puerta de su casa.

Sin embargo, con el correr de la nota se fue soltando y dejó algunas ideas sobre el programa. “Todos vimos lo que pasó, imaginate como mamá como me siento”, señaló, y se dirigió en buenos términos al equipo del programa: “La producción lo cuidó mucho y a mí también, llamándome, preguntándome cómo estaba, para tranquilizarme”, reconoció. Y volvió a desligarse: “Y hasta ahí te puedo contar, quisiera que él salga a hablar y explicar esto”.

Consultada sobre el ataque de pánico, y de la duda de sus compañeros al respecto, fue terminante: “Me descompuse cuando lo vi así, porque es real lo que le pasó. Esa parte es dolorosa, y la otra es que se supongan cosas... si todos vimos lo que pasó”, señaló, y redobló la duda: “¿Hubo más? No hay nada inventado, como el la pasó ahí adentro, se ve”.

Mónica también destacó la personalidad de su hijo, tanto dentro como fuera del programa: “Siempre lo ves que está llevando el agua a Sabrina cuando no daba más, levantando a Militta en brazos, con todos fue amoroso”, expresó. Y cuando le preguntaron si le había molestado algo puntual respecto a las actitudes contra su hijo, insistió: “Como no está guionado, sale lo peor de cada uno. Es fuerte y no hay que ser profesional para ver esto, es ser humano”. Y cerró con un nuevo elogio para Locho: “Descubrí es que es muy valiente, y que se está jugando por su sueño. Y eso vale”.

