La indignación de Barby Franco por los rumores de embarazo tras publicar una foto: “Duele”

Barby Franco hizo un llamado de atención durante sus paradísiacas vacaciones en República Dominicana

Algunas semanas atrás Barby Franco y Fernando Burlando viajaron a República Dominicana para disfrutar de unas paradisíacas vacaciones. La pareja aprovechó los días soleados para ir a la playa y compartieron algunas postales de su romántica escapada. La modelo publicó una foto en bikini con las aguas turquesas de fondo y en los comentarios muchos usuarios le preguntaron si está en la dulce espera, e incluso algunos la felicitaron sin que ella confirmara ni desmintiera la información. Cansada de las especulaciones, enfrentó los rumores de embarazo y realizó un contundente llamado de atención.

Desde principios de junio ambos expresaron su felicidad por el merecido descanso en medio de sus respectivas agendas laborales, y celebraron la posibilidad de pasar más tiempo juntos en un exclusivo resort. En las últimas horas Barby subió una postal donde se la ve sonriente, abrazada al abogado. Algunos usuarios interpretaron el gesto de señalar hacia el abdomen de su pareja como un símbolo de que se agrandaría la familia, pero ninguno de los dos había hecho alguna referencia al respecto.

El posteo de Barby Franco donde le preguntaron de manera insistente si estaba en la dulce espera

Los mensajes empezaron a llegar en el posteo de la joven que supera el millón de seguidores con consultas, presagios y felicitaciones. “¿Estás embarazada?”; “¡Queremos baby!”; “¡Va a ser nena!”; “Está re embarazada”; “¡Felicidades por el embarazo!”; “Esta vez está embarazada, me la juego”; fueron algunos de los comentarios que recibió. Con el correr de las horas Franco decidió responderles a través de una storie, donde dejó en claro cómo la hizo sentir esa ola de rumores.

“¡Cansada del acoso en fertilidad! ¡Duele! ¡Más que nada cuando uno está en la lucha! ¡Más de una me debe entender!”, expresó la también panelista. También reposteó la contestación de Ángel de Brito, a quien le habían preguntado si la pareja estaba esperando un bebé, y el conductor de LAM (América) lo desminitió inmediatamente. Cabe recordar que el letrado ya es padre de María y Delfina, fruto de una relación anterior, mientras que la modelo contó en varias entrevistas que sueña con ser mamá en el futuro.

El contundente mensaje de Barby Franco sobre los rumores de embarazo

Tal como aclaró en su historia, esta no es la primera vez que surgen versiones o que la consultan sobre la maternidad. En septiembre del año pasado viajaron a la provincia de Salta y visitaron el santuario de la Virgen del Cerro. Cuando compartieron una foto desde la capilla junto al mensaje: “En vos confiamos”, muchos usuarios dieron por hecho que se trataba de un acto de fe en la búsqueda de ser padres. Lo mismo sucedió cuando fue caminando hasta la Basílica Nuestra Señora de Luján junto a Pampita Ardohain en octubre último.

Anteriormente cuando respondió algunos interrogantes de sus followers, también se había referido a sus planes a futuro con el abogado, y se sorprendió cuando un usuario le pidió que “no perdiera ese cuerpazo” si quedaba embarazada. Indignada, le contestó: “¿Eh? ¡Con lo que deseo tener un hijo no me estarIa preocupando mucho por el cuerpo!”. Esta vez decidió poner un freno a las presiones sociales y remarcar que se encuentra en un momento personal que merece respeto y empatía. En pareja hace más de once años, el abogado también expresa el sueño de volver a ser papá junto a Barby cada vez que le preguntan por sus proyectos juntos.

SEGUIR LEYENDO: