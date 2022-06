Dani La Chepi mostró el antes y el después de su operación: “Un round más”

Las historias que subió Dani La Chepi antes y después de su operación (Instagram)

En los últimos días, Dani La Chepi contó que le habían diagnosticado un un problema de salud por el que debía pasar por el quirófano. Tras realizarse una mamografía, los médicos vieron que tenía unas microcalcificaciones, una anomalía que puede ser peligrosa y por lo que debía tener una nueva cita en el sanatorio, luego de ser intervenida quirúrgicamente por unos problemas renales hace unos meses.

“No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y, si entra la aguja para sacarme la muestra, me podrían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda directamente al quirófano”, reveló La Chepi, y contó cómo sería el procedimiento. “Me sacarán una muestra- todo no porque, si no, me dejan sin lola-, y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar”, agregó sobre la intervención que le realizaron este martes.

Cuando llegó el día, la influencer compartió con su habitual humor los pasos previos al quirófano. Primero, se mostró ingresando a la Clínica Olivos, donde llevarían a cabo la operación, y para musicalizar la historia eligió “Eye of the tiger”, el clásico de la película Rocky. “Hoy toca un round más”, escribió a tono, mientras se la veía subiendo las escaleras del establecimiento. Más tarde dejó entrever su temor al subir al ascensor, pero fue solo una puesta en escena. Porque luego bromeó con la recepcionista que la reconoció con un saludo efusivo aunque con un pequeño desliz. “¡Hola Chipi! ¿Otra vez por acá?”, la recibió la empleada, a lo que la actriz bromeó. “Exijo una habitación con mi nombre”.

Dani La Chepi está preparando su unipersonal

Ya en la habitación, posó en modo sensual con el camisolín y la cofia, reflejando su buen estado de ánimo “¿Me preguntan cómo estoy? Dando batalla con humor siempre”, señaló. Más tarde, saludó a la cámara mientras un enfermero la trasladaba en la silla de ruedas rumbo al quirófano. Y luego de la operación, bromeó con sus amigas y el mastólogo y le agradeció a él y a una enfermera resumiendo a todo el personal de la Clínica Olivos. Como cortina musical, eligió “Gracias”, de La Nueva Luna. Y para completar el cuadro, la felicidad en su cara demostraba el alivio por haber pasado el momento de la mejor manera e iniciar el camino de la recuperación.

Lo que más había lamentado La Chepi es que este inconveniente llega en un momento inoportuno de cara a su futuro profesional: “Esto justo pasa en las últimas semanas de ensayo, como siempre”, se había quejado la actriz, que está próxima a estrenar su show personal. Finalmente, reflexionó: “Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postergar cosas”.

A finales de marzo, su padre Alberto murió luego de sufrir 9 años por una enfermedad. “Gracias por los hermanos que me diste y por la vieja que elegiste. Gracias viejo por cada palabra en el momento justo. Elijo recordarte sonriendo mientras repetías tus mejores frases: ‘Lo importante es ser feliz, lo demás es cotillón’ y que hay 3 maneras de hacer las cosas ‘La mala, la buena y la tuya’, vos siempre elegí la tuya Dani. Gracias Alberto José Viaggiamari. Orgullosa de haber sido tu hija. Te amo querido viejo”, escribió la influencer en su despedida en las redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: