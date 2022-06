Es psicóloga, sexóloga y defiende a su hijo del bullying: quién es Mónica Meroni, la mamá de Locho de El Hotel de los Famosos

Locho y su mamá Mónica

“Hijo, porque te respeto no voy a buscarte. ¡Sé fuerte! Te amo”, escribió en sus redes sociales Mónica, mamá de Lucas Loccisiano, más conocido por esos días como Locho, al ver que el joven no la estaba pasando bien en su estadía en El Hotel de los Famosos, debido a las cargadas, el vacío y las nominaciones constantes por parte del grupo liderado por el Chanchi Estévez, “la familia”. Así, expresó el deseo de cualquier madre al estar lejos de su hijo y no poder ayudarlo.

Sin embargo él es adulto y decidió seguir en el juego a pesar de todo y buscando siempre el hueco para intentar pasarla bien en medio del aislamiento. Solo hay algo que lo hace flaquear realmente y es justamente pensar en su familia, que lo mira por televisión. “Pienso en mi hermana, Belén, mi papá, Francisco, y mi mamá, Mónica. Todo, somos una familia muy unida”, le dijo alguna vez entre lágrimas a Gabriel Olivieri y al ser consultado sobre qué le agradecería a su “vieja”, respondió: “Miles de cosas. Por enseñarme a ser buena persona”.

En las últimas horas Mónica usó nuevamente sus redes para emitir un comunicado pidiendo frenar con las agresiones en las redes hacia los participantes, porque se dio que quienes defienden a su hijo y acusan a Chanchi Estávez, Sabrina Carballo, Alex Caniggia, Melody Luz, Martín Salwe y Emily Lucius, están siendo objeto de burlas en Instagram y Twitter.

Locho, su mamá Mónica y su hermana

“De parte de toda la familia Loccisiano pedimos por favor que no se agreda ni se insulte más ni a los participantes del reality ni a sus familiares. No queremos fomentar la violencia bajo ningún punto de vista. No estamos de acuerdo con muchos comentarios violentos que leemos en nuestras redes”, había escrito y agregó: “Agradezco de todo corazón el apoyo, pero no queremos que se genere más violencia a raíz de esto. Sepan comprender y gracias”.

Mónica Meroni, tal es su nombre completo, es psicóloga y sexóloga y en sus redes sociales se muestra como la fanática número uno de su hijo. Ya hace mucho había compartido imágenes del joven en Combate y en el programa de Nico Occhiato y en abril celebró el desembarco de su hijo en el reality conducido por Pampita y el Chino Leunis: “Locho llegó al Hotel de los famosos en canal 13″.

A su vez subió memes festejando a “Locho huésped por primera vez” y fotos de su hijo cuando era chico. Hace unos días en diálogo con Estefi Berardi, quien fuera compañera de él en Combate, habló sobre cómo se lo ve a su hijo: “Vos lo conoces y sabes que aparece tal cual es en el programa. Creo que después lo amarán, es su elección y Locho sabe manejarse muy bien”.

Oriunda de Lavalleja, Uruguay, Mónica estudio en la Universidad de Buenos Aires y tiene una hija más grande que Locho, Belén, que es abogada y quien por estos días está de vacaciones en Europa. Además, tendría bastante contacto los diferentes clubs de fans que siguen desde la época del programa de Canal Nueve a su hijo.

Aunque muchos de ellos no tengan que ver con su hijo, la mayoría de sus posteos en su cuenta de Instagram están repletos de comentarios sobre lo que ocurre en el reality de El Trece: “Gracias por haber criado un hijo lleno de amor, él es reflejo de eso y lo demuestra. Lo que realmente vale es que ya él es ganador, ganador de la vida, ganador para el afuera, ganador de la vida real, de los valores”, “Moni cuando lo veas abrázalo fuerte y hacele una mila a la napolitana y que nos lea, que le explote el corazón de amor”, “Tan lindo, con tantos valores, es un gran ejemplo a seguir” y “Tu hijo es el niño y adulto que los padres necesitamos que sean nuestros hijos, es tan puro tan realmente amoroso, fuerza. Ganas seguro ,ya sos el ganador fuerza familia”.

