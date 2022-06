El pedido de la mamá de Locho, de El Hotel de los Famosos: “No queremos más violencia”

Locho en El Hotel de los Famosos

Lucas Loccisiano, popularmente conocido como Locho, se convirtió en el antihéroe de El Hotel de los Famosos, tal vez no tanto por su accionar, sino por el de sus compañeros, que constantemente lo cargan, lo nominan y le hacen el vacío, lo que muchos usuarios en las redes sociales definieron como bullying. Sin embargo, él se hace cada vez más fuerte para el afuera y se ganó el corazón del público, que lo apoya.

En este contexto, muchos de los seguidores del ex Combate decidieron mostrar su apoyo de una manera no muy amigable, agrediendo a quienes molestan a su participante preferido. Es por eso que Mónica, la mamá de Locho realizó un comunicado a través de una historia en su cuenta de Instagram con el fin de frenar de una vez por todas la violencia que se genera de varias partes a raíz del juego conducido por Pampita y por el Chino Leunis.

“De parte de toda la familia Loccisiano pedimos por favor que no se agreda ni se insulte más ni a los participantes del reality ni a sus familiares. No queremos fomentar la violencia bajo ningún punto de vista. No estamos de acuerdo con muchos comentarios violentos que leemos en nuestras redes”, comienza el escrito.

El comunicado de la familia de Locho

Luego cierra agradeciendo “de todo corazón el apoyo y el amor que le dan a Lucas” y reitera: “Pero no queremos que se genere más violencia a raíz de esto. Sepan comprender y gracias”.

El lunes, el ex Combate competía contra Militta Bora en la “H” manteniendo cierta ventaja hasta que se detuvo de golpe y comenzó a respirar con dificultad. “Tengo pánico”, gritó, desesperado, y se arrodilló. “No me acuerdo qué pasó, sólo se que me quedé sin aire y que tuve pánico”, dijo después en backstage.

Mientras desde afuera, los conductores y sus compañeros le pedían que se tranquilizara y respirara por la nariz, él insistía con su malestar. “Me agarra claustrofobia”, dijo. De repente, volvió a arrodillarse, le pidió a Dios y continuó. Finalmente, ganó el desafío y eliminó a Militta... pero no lo celebró: “Me quiero ir a mi casa, me quiero ir a mi casa....”, murmuraba y repetía Locho mientras la cantante se despedía del certamen.

Tras un tenso desafío por equipos, se definió también que Locho Locchisano es el primer nominado de la semana en El Hotel de los Famosos

De inmediato se hicieron virales en redes las reacciones de sus compañeros Emily Lucius y Martín Salwe, dos de quienes junto con el grupo autodenominado “la Familia”, comandado por Chanchi Estévez y secundado por Alex Caniggia, Sabrina Carballo y Melody Luz, nominan y molestan constantemente a Lucas.

En la influencer, los usuarios puntualizaron que ni bien ingresó al certamen, relató que tanto ella como su hermana Belu, habían sufrido bullying cuando iba a la escuela y ahora no mostraba reparos en hostigar a su compañero. Pero la cosa no quedó allí, y muchos internautas promovieron dejar de seguirla en Instagram y denunciar la cuenta para boicotear su trabajo.

Por su parte, el exlocutor de ShowMatch venía arrastrando algunos episodios que lo ubicaron en el grupo de los villanos. Primero, tuvo un duro cruce con Leo García, que lo acusó de tener comentarios homofóbicos, en una discusión que creció en intensidad hasta que tuvieron que separarlos sus compañeros. También se conocieron viejos tuits en este sentido y la ex Gran Hermano Marian Farjat aseguró haber tenido una incómoda experiencia con él.

Tras el ataque de pánico, Locho habló y agradeció la contención de la producción y destacó el accionar de dos de sus compañeros, Alex Caniggia y justamente el mencionado Martín Salwe. Por su parte el hijo de el Pájaro y Chanchi dijeron que “bajarían un cambio” en su forma de dirigirse a su com pañero.

SEGUIR LEYENDO: