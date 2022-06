La contundente frase de Peter Lanzani cuando le preguntaron por el noviazgo de la China Suárez y Rusherking

El actor se refirió a las críticas que recibe su excompañera de Casi Ángeles a través de las redes sociales, y admiró su fortaleza

Los últimos meses Eugenia La China Suárez enfrentó comentarios negativos en sus redes sociales y varias veces decidió responder con contundentes mensajes y reflexiones sobre el hostigamiento. El martes Peter Lanzani fue consultado al respecto en Socios del espectáculo (El Trece) y se solidarizó con las críticas de su excompañera de Casi Ángeles. El actor halagó su fortaleza y cuestionó la actitud de los haters en el mundo virtual, donde la agresividad está a la orden del día.

La charla comenzó con una mención a Lali Espósito, con quien también compartió elenco en la tira infantojuvenil producida por Cris Morena y además fueron pareja durante cuatro años. “Me pone muy contento cómo le está yendo”, deslizó, y también se refirió a la posible colaboración musical con Tini Stoessel. “Eso de enemistar me parece muy hipócrita; son excelentes artistas, súper talentosas y no tengo dudas de que lo que hagan va a salir impresionante”, aseguró. La cronista también le preguntó por la relación de la intérprete de “Miénteme” con Rodrigo De Paul, teniendo en cuenta que estuvo de novio con la cantante durante un par de años.

“Si ellos están felices me parece genial, que sean felices”, sostuvo con una sonrisa en el rostro. En el mismo tono amable, no tuvo inconvenientes en responder sobre La China. “Estamos viviendo una época súper hipócrita donde todos creemos que nos estamos deconstruyendo y no nos estamos deconstruyendo mucho la verdad”, dijo en un comienzo. “Me parece que juzgar es algo que quedó muy viejo”, sentenció con indignación.

Peter Lanzani no dudó en defender a su excompañera de Casi Ángeles

“Ojalá pueda seguir con la fuerza y la entereza que siempre la caracterizó y ojalá que nos empecemos a preocupar por las cosas de que verdad importan, no con quién sale uno y con quién sale el otro o si hizo las cosas bien o mal”, sostuvo. Con seriedad, agregó: “No creo que todo el mundo en su vida haga todo bien para apuntar con un dedo acusador”. Sobre el blanqueo del noviazgo de la actriz con Rusherking, Lanzani no dudó en expresar buenos deseos: “Espero que esté muy bien y que siga siendo muy feliz”.

Al igual que Peter, Lali Espósito también se mantuvo firme cuando en diálogo con LAM (América) le consultaron por la relación de La China y el trapero: “Me gusta que mis amigos estén felices”. Con un tono relajado y descontracturado, la autora de “Disciplina” opinó: “Si la China está feliz, espectacular. Es amiga de toda la vida”. Cabe recordar que días después de que el joven artista confirmara el romance en PH, Podemos Hablar, ambos decidieron poner un freno a las críticas. La ex Teen Angels decidió darle un consejo a sus seguidores de Twitter para no preocuparse por el qué dirán: “Vivan como quieran. Les van a romper las pelotas igual. Feliz domingoooooo”.

Por su parte, el joven oriundo de Santiago del Estero sostuvo: “Quién se cree la gente para opinar quién puede estar con quién, sean felices y déjense de romper los huevos. ¡Que bien ver a todos mis amigos felices!”. A partir de entonces la pareja se muestra unida y se animan a intercambiar posteos donde dejan en evidencia que la relación avanza a paso firme, y después de varios meses con pistas del incipiente vínculo, eligen celebrar su presente sentimental con gestos románticos.

