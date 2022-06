El sufrimiento por amor de Owen Wilson y cómo hizo para salir adelante luego de poner su vida en peligro

Owen Wilson

Nombrar a Owen Wilson inmediatamente hace que uno asocie su nombre con la comedia. A lo largo de su recorrido supo conquistar dentro este género, dejando su impronta en cada película en la que se embarcó: un historial con casi 70 films. Fue de un lado a otro de la interpretación, pasó por todos los rubros, pero su lugar en el mundo parece estar en el rincón de la risa, desde donde supo conquistar Hollywood.

Wilson, que nació en Dallas, Texas, no dudó en mudarse a Los Ángeles apenas terminó el colegio con un solo fin: ser actor. Como sus padres no estaban muy de acuerdo con que se fuera solo, lo hizo en compañía de sus hermanos Luke y Andrew Wilson, que también iban tras el mismo sueño. Y lo lograron: ellos también incursionaron en la industria del séptimo arte.

En cuanto a Owen, sus primeros pasos los dio en Bottle Rocket, en 1996. Curiosamente, en esa película también se inició su hermano, Luke. Desde ese momento hasta la actualidad, nunca paró de trabajar. Fue subiendo peldaños hasta convertirse en lo que es hoy: un actor de raza. Uno de los artistas que todo director quiere tener en sus filas. Y uno de los mejores pagos de la industria.

Owen Wilson junto a Ben Stiller en Zoolander (Foto: Getty Images for Paramount)

Tal vez, para el que no le sigue los pasos, su antes y después fue Zoolander, la comedia que protagonizó en 2001 junto con Ben Stiller, su gran ladero en el género. Luego llegaron Los Fockers: la familia de mi esposo (2004), Los rompebodas (2005), Una noche en el museo (2006), Tres son multitud, que se estrenó el mismo año, y Marley & yo en (2008), entre otros tantos títulos que están en la memoria colectiva de todos. Sin olvidar Medianoche en París, estrenada en 2011, adonde se lució en una romántica de Woody Allen que fue muy aclamada.

Pero más allá de todo esto, que a la vista no es más que éxitos y sonrisas, detalles que marcarían el reflejo de una persona que lo tiene todo, en el fondo, no es tan así. En su caso, como en el de tantos otros, cuando las cámaras se apagan y los flashes no están, puertas adentro, el desconsuelo también aparece y deja su huella. En este plano, el actor no ocultó que sufrió por amor y que por esto casi toma una decisión fatal.

Owen Wilson, en una foto retro

Si bien sus colegas lo describen como una persona amable y que siempre está predispuesto, dando una mano donde lo necesiten, el actor es tan perfil bajo que trata de pasar lo más desapercibido posible. La prensa internacional ya sabe que él no da notas, salvo cuando lo obligan, en la presentación de alguna película, por ejemplo. Así fue que en una entrevista que le concedió a la revista Esquire, en 2007, abrió su corazón como nunca.

Desprendido del qué dirán, y luego de cuestiones frívolas, se refirió a su momento más complejo y al respaldo que recibió de sus hermanos, sobre todo de Luke, que no lo dejó solo en ningún instante. Sin vueltas, comentó que gracias a él está vivo y disfrutando de su gran presente, de todo lo que consiguió laboral y personalmente, y de todo lo que aún le queda por dar.

Owen Wilson con Kate Hudson (Foto: Alex Berliner/BEI/Shutterstock)

En cuanto a sus cuestiones más personales, en pleno éxito comenzó a frecuentar malas compañías que lo llevaron al consumo de cocaína y heroína. Siempre remarcó que le cuesta mucho la estabilidad emocional y que cualquier detalle fuera de lo que puede manejar lo lleva a no tener una vida saludable. “Mis parejas siempre se quejaron de esto, de que soy una persona de altos y bajos”, comentó.

En cuanto a los romances, su primera novia famosa fue la cantante Sheryl Crow, a quien conoció en 1999. Estuvieron juntos durante dos años. Luego de ella, en 2006, llegó la actriz Kate Hudson. Se vieron durante el rodaje de You, Me and Dupree y fue amor a primera vista. Tardaron en hacer oficial que estaban juntos porque ella estaba en pareja con el cantante Chris Robinson.

Owen Wilson y su hermano Luke, quien lo salvó de la muerte

Al poco tiempo llegó la convivencia pero la llama del amor se apagó desde el lado de ella y él no soportó que Hudson decidiera finalizar lo que tenían para luego irse de la casa que compartían. Owen estaba tan enamorado que no soportó tal desplante. Esto hizo que retomara el consumo de sustancias prohibidas y que mezclara todo eso con alcohol. Un cóctel explosivo del que se salvó de milagro.

Todo se descarriló cuando a través de los medios se conoció que ella rehizo su vida amorosa al lado de Dax Shepard. Apenas se supo, Wilson pasó una semana encerrado en su casa, consumiendo y sin atender el teléfono. Esto hizo que su hermano vaya a su hogar, durante la mañana del 26 de agosto de 2007. Ingresó, recorrió la propiedad, y lo encontró en el baño principal, desvanecido y todo ensangrentado. A su lado, un frasco vacío de somníferos.

Según publicó en su momento la revista People, la sangre salió de los cortes que se había hecho en las muñecas para terminar con su vida. Sin embargo, el llamado al 911 fue a tiempo para que los paramédicos lo reanimaran mientras iban camino al hospital. A los pocos días le dieron el alta, pero de allí la familia lo llevó al centro médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, donde le realizaron un tratamiento de desintoxicación.

Owen Wilson regresando a su casa tras sus días de internación (Foto: Daily Mail)

Al mes regresó a su casa y durante un buen tiempo estuvo acompañado los siete días de la semana, no lo dejaban solo ni un segundo. En el medio, apareció Hudson, que al enterarse, no dudó en ponerse a disposición: “Owen es una persona encantadora y lo amo mucho. Le deseo cosas hermosas: salud y todo lo que desea en la vida”.

Nunca habló del tema. En su momento pidió respeto, que se vayan las guardias periodísticas de la puerta de su casa para que su familia lo pudiera cuidar, para entrar y salir sin que fueran hostigados con preguntas. No hace mucho volvió a tocar el tema, sin meterse mucho en la cuestión, atinó a decir: “Me siento muy agradecido por las cosas. Sé que todo está subiendo y bajando, pero cuando te subes a una de estas olas, tienes que montarla siempre que puedas”.

Hoy sabe que tiene a su familia para apoyarse. Con lo dicho sobre su hermano mayor, su gran confidente. También en el trabajo encuentra esa paz que lo hace alejarse de todo. Sin ir más lejos, hace 3 meses estrenó Cásate conmigo, un film que protagoniza junto a Jennifer López. Estos dos puntos parecen claves para no volver a caer en la tentación ni tampoco en malos pensamientos.

