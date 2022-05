La China Suárez le respondió a quienes quieren enfrentarla con María Becerra: “Que se mejoren”

La China Suárez y María Becerra

“Después de una María Becerra siempre llega una China Suárez”, fue la frase que se viralizó en Twitter, en algunos casos a modo de meme, después de que Rusherking blanqueara su amor por la ex Teen Angels este sábado en PH, Podemos Hablar (Telefe). Y es que, hasta el pasado mes de diciembre, el trapero mantenía una relación sentimental con la intérprete de Episodios, de quien se separó en medio de un escándalo a raíz de una supuesta infidelidad. Así que las redes sociales se hicieron eco de esta situación criticando a la flamante pareja, por un lado, e intentando oponer a ambas mujeres, por el otro.

“2022 y siguen enfrentando mujeres a lo loco. Que se mejoren. Feliz lunes”, escribió la actriz en su cuenta luego de ver que los comentarios hacían alusión a una supuesta discordia entre ella y la ex de su novio. Un día antes, respondiendo a los mensajes negativos que hablaban de su actual pareja, la China había hecho otro posteo en el que aconsejaba a sus seguidores: “Vivan como quieran. Les van a romper las pelotas igual. Feliz domingoooooo”.

El último posteo de la China Suárez

Claro que, intencionalmente o no, Becerra también había alimentado los rumores de enfrentamiento con Suárez con un polémico comentario que hizo en sus historias de Instagram. La cantante había estado compartiendo escenario con Tini Stoessel, quien ofreció una serie de recitales en el Hipódromo de Palermo, y ésta le agradeció haber compartido ese momento tan importante con ella mediante una story. “Gracias por haber estado, sabés cuanto te amo y admiro”, le escribió la actual novia de Rodrigo de Paul.

Enseguida, María reposteó el mensaje de su colega, con quien grabó el hit Miénteme, y le dedicó una palabras que más bien parecían una indirecta para la actual pareja de su ex. “Te amo tanto Tinita, gracias por dejarme formar parte de ese momento tan especial. Te admiro de acá a la China, como persona y como artista. Te amo”, escribió Becerra. Cabe recordar que Suárez también había sido señalada por haber mantenido un supuesto affaire con el jugador de la Selección Argentina en octubre del año pasado, cuando ya habría empezado a salir con Stoessel.

La story de Tini Stoessel y el comentario de María Becerra

Hasta hace unos días, solo había como testimonios de la relación entre la China y Rusherking un baile in fraganti en el after party de la entrega de los Martín Fierro 2022, una almuerzo en la casa de ella y el festejo de cumpleaños de él. Pero luego las cámaras de LAM los encontraron en un hotel de Recoleta, en una noche de amor que terminó accidentada, con los autos de ambos acarreados por la grúa. Así que el cantante le puso fin a todas las especulaciones y oficializó la pareja diciendo: “Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”.

Después, Thomas Tobar -tal su verdadero nombre- terminó de identificar al motivo de su felicidad contando: “La China me dice Thomy”. También se explayó sobre cómo comenzó la relación. “Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes”, señaló. Y luego aclaró que había sido en una salida anterior a la entrega de premios de APTRA.

La primera foto de La China Suárez y Rusherking juntos

“Estuvimos toda la noche cruzando miraditas en esa fiesta, después hablamos y después yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos juntos y después volví para Argentina y nos vimos acá también”, relató, sin dar fechas ni más precisiones. “Nos estamos conociendo y estoy disfrutando de ese proceso, estoy muy enamorado”. Veinte minutos después de sus declaraciones en el ciclo de Telefe, la China reaccionó en sus stories publicando la primera foto de la pareja.

