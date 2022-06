Lali Espósito habló sobre la relación entre La China Suárez y Rusherking y contó cómo se prepara para sus próximos shows

Lali Espósito reveló detalles sobre su show en el Luna Park: "Es una cosa que siempre soñé hacer en vivo" (Foto: Instagram)

Luego de que Rusherking y la China Suárez revelaron su romance, Lali Espósito habló sobre la relación de la actriz y el cantante: “ Me gusta que mis amigos estén felices ”.

Con un tono relajado y descontracturado, la autora de Disciplina opinó sobre el nuevo amorío mediático. “Si la China está feliz, espectacular. Es amiga de toda la vida”, dijo en diálogo con LAM.

El visto bueno de Lali toma más relevancia luego de los recientes ataques y cuestionamientos que tuvo que enfrentar la nueva pareja. El propio Rusherking salió a ‘defenderse’ en las redes sociales contra los haters a través de un tuit y un video. “Quién se cree la gente para opinar quién puede estar con quién, sean felices y déjense de romper los huevos. ¡Que bien ver a todos mis amigos felices!”, había escrito Thomas Tobar, nombre real del cantante de 22 años.

Rusherkig, contra quienes critican su romance con la China Suárez

Además de darle un gran apoyo a sus amigos, la actriz también dio detalles de sus próximos shows. La cantante volverá a tocar en Buenos Aires después de casi tres años y no pudo contener la emoción: “La experiencia en España fue muy linda, pero no voy a mentir por fin estamos en casa, puedo hacer shows en mi ciudad que amo tanto y extrañaba tanto, estoy metiéndole mucho, laburando mucho”.

La autora de ‘Eclipse’ también contó otro aspecto por el que este será un evento muy especial en su vida: “Es un show muy potente y todos cumplimos sueños haciéndolo. Me emociona, no sé, será porque se vienen los 30. Hice mucho hasta llegar al show que van a ver, creo que todo lo que hemos trabajado fue para hacer este show. Una sensación de realización muy linda, mucha complexión, este es el show con el que había soñado toda mi vida ”.

Pero más allá de la emoción, Espósito resaltó la energía que este tour le demanda y lo poco que descansa para estar llegar con todo listo a la presentación: “Se vienen muchos conciertos en Argentina. No tengo ningún tipo de vida, me la paso ensayando hace muchos días, tengo muchas semanas trabajando en este tour nuevo que empieza en el Luna Park. Duermo poco, soy de dormir poco, pero soy noctámbula y a la noche trabajo también. Ahí me salen cosas, escribo y termino teniendo momentos de laburar. Intento descansar porque mis días son de muy temprano a muy tarde y con muchas cosas mezcladas, porque la nena quiere hacer todo saltar, actuar, cantar, subir, bajar, para eso se trabaja duro”.

Llai Espósito prepara si 'Disciplina tour' en el Luna Par, el cual lleva mucho tiempo de trabajo

Así fue como también se animó a revelar una intimidad del día de grabación: “Hoy lloré todo el ensayo, me estaban presentando a todos los bailarines y un cuadro que ya habían montado y yo lo tenía que ver porque lo iba a aprender. Lo veo y es un estilo increíble, sucede que es una cosa que siempre soñé hacer en vivo, nunca lo había hecho hasta esto que verán. Y cuando lo vi realizado y que iba a suceder me puse a llorar muy fuerte, estoy muy sensible últimamente y de repente éramos 90 personas llorando”.

Para concluir, fue consultada sobre cómo logra ser tan genuina tanto en cámara, o en sus escenas, como detrás de ella. “No hago una diferencia entre mi yo persona, por supuesto sí tengo cosas íntimas de mis amigos y de quienes me rodean, pero no cambio mucho mis formas, eso me mantiene en un lugar relajado para afrontar lo que me pasa en lo profesional y lo personal. Imaginate, que molestia actuar todo el tiempo”, cerró el móvil Lali Espósito.

