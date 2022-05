La reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron por Rusheking, el nuevo romance de la China Suárez

Benjamín Vicuña habló en LAM (Captura: América)

Luego de un período de calma, la relación entre Eugenia La China Suárez y Benjamín Vicuña volvió a tener algunos chispazos. Los actores se conocieron en el 2015 cuando ambos hicieron el filme El hilo rojo y se separaron en agosto del año pasado, cuando el chileno lo comunicó en sus redes sociales. En estos años tuvieron a Magnolia y Amancio y luego de la ruptura intentaron mantenerse alejados de los escándalos hasta las últimas horas, donde volvieron a tener puntos en disputa.

Todo comenzó ayer, cuando la actriz replicó un hilo de Twitter, que hacía un repaso por diferentes momentos en los que se hablaba de ella en LAM. “Resume lo que siempre digo del ensañamiento y el hostigamiento”, señaló la exATAV, aunque aclaró que no le hacía desde el lugar de víctima: “Me he equivocado y me equivoco como todo el mundo, pero hablo de una persecución, y nunca hablé tan profundamente de esto porque me cuesta”, reconoció en el video que subió a sus stories

A raíz de esta cuestión, la actriz activó su cuenta de Twitter luego de casi un año y publicó un contundente mensaje dirigido a quienes cuestionan su rol como madre. De paso, aprovechó la ocasión para enviarle una indirecta a Benjamín Vicuña. “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo”, escribió.

El tweet de la China Suárez

En este sentido, y si bien no lo nombró directamente, Suárez apuntaba directamente a su ex, quien hasta hace pocos días estuvo de viaje con Eli Sulichin, su actual pareja. Ambos se fueron a recorrer Nueva York, desde donde Benjamín compartió algunas postales con sus seguidores, y luego estuvieron en el Caribe, adonde aprovecharon para relajarse. Sin embargo, el chileno no se manifestó al respecto, hasta que fue abordado por la prensa.

En la noche del miércoles, Benjamín asistió con Benicio, uno de los hijos que tuvo con Pampita Ardohain, al concierto de Mau y Ricky en el Movistar Arena. Y fue tajante ante la pregunta del cronista de LAM, Alejandro Castelo, referido a la China: “No hablo. No voy a hablar ni de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde”, señaló. Y agregó con tono serio: “Las cosas que debemos hablar, que son de nuestros hijos, tenemos una forma y listo. El resto, no puedo salir a comentar cosas que no me corresponden”.

Ante la insistencia del cronista, el protagonista de El primero de nosotros se mantuvo en la misma sintonía: “No hablo de ella, es un tema que está cerradísimo. Que ella busque sus formas, pero ya está. Se acabó”. Y ante la pregunta de si estaba todo bien con su ex, se distrajo en dos oportunidades con las travesuras de sus hijos, hasta que finalmente respondió: “Eso me lo guardo, no hablo más de ella. Creo que ella es una mujer adulta”.

La China Suárez y Rusherking pasaron la noche juntos y la grúa les llevó los autos

Por último, el periodista le preguntó por el supuesto nuevo novio de su ex. “¿A Rusher lo conocés?”. “¿A quién?”, respondió el actor. “A Rusherking”. Benjamín negó con la cabeza y con la voz, y cuando el cronista deslizó que se podían presentar las parejas, se le dibujó una sonrisa antes de despedirlo con un beso y un reproche con buena onda: “Es malo este. Es malo, malo”, afirmó señalándolo, y para ingresar al recinto en el que los hijos de Montaner iban a realizar su show.

La referencia del cronista era para Rusherking, el cantante que estuvo hasta el año pasado en pareja con María Becerra y que estaría iniciando una relación con Eugenia. De hecho, ayer en el programa que conduce Ángel de Brito mostraron que la ex Casi ángeles y el trapero pasaron la noche juntos en un hotel del barrio de Recoleta. Antes, habían bailado juntos en el after party de los Martín Fierro, ella lo invitó a comer a su casa, y él lo invitó a su cumpleaños.

