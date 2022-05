La fuerte indirecta de la China Suárez contra Benjamín Vicuña por su rol como padre

China Suárez se refirió a su rol como madre y apuntó contra su ex, Benjamín Vicuña

La China Suárez se destapó. Desde hace meses, venía evitando hablar sobre las distintas polémicas en las que se vio involucrada y en las últimas horas del martes decidió compartir en su cuenta de Instagram un video en el que mencionaba un hilo de Twitter, que hacía un repaso por diferentes momentos en los que se hablaba de ella en LAM.

“Resume lo que siempre digo del ensañamiento y el hostigamiento”, señaló la exATAV, aunque aclaró que no le hacía desde el lugar de víctima: “Me he equivocado y me equivoco como todo el mundo, pero hablo de una persecución, y nunca hablé tan profundamente de esto porque me cuesta”, reconoció en el video que subió a sus stories.

Lo cierto es que, después de este descargo, la actriz reactivó su cuenta de Twitter y publicó un contundente mensaje, esta vez dirigido a quienes cuestionan su rol como madre, y de paso, aprovechó la ocasión para enviarle una indirecta hacia Benjamín Vicuña, padre de sus hijos Magnolia y Amancio. “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo”, escribió.

El tweet de la China Suárez

En este sentido, y si bien no lo nombró directamente, Suárez apuntaba directamente a su ex, quien hasta hace pocos días estuvo de viaje con Eli Sulichin, su actual pareja. Ambos se fueron a recorrer Nueva York, desde donde Benjamín compartió algunas postales con sus seguidores, y luego estuvieron en el Caribe, adonde aprovecharon para relajarse. Si bien quizás Benjamín tuvo que cumplir con algún compromiso laboral, lo cierto es que también extendió su estadía en el exterior para compartir tiempo con su nueva novia. Algo que, aparentemente, no le gustó nada a la China, y se lo hizo saber en este mensaje que compartió en la red social del pajarito.

En tanto, Eugenia está iniciando una relación con Rusherking, el cantante que estuvo hasta el año pasado en pareja con María Becerra. De hecho, ayer en el programa que conduce Ángel de Brito mostraron que la ex Casi ángeles y el trapero dieron un paso más en este camino y pasaron la noche juntos en un hotel del barrio de Recoleta. El ciclo de América montó guardia en la puerta del lugar y mostró las imágenes de la mañana, con los protagonistas saliendo del lugar y verse sorprendidos porque tanto la camioneta de ella como el auto de el se los había llevado la grúa.

En ese momento, el cronista abordó a la pareja, sobre todo a la actriz, para realizarle una breve entrevista, buscando saber ante todo si confirmaban un noviazgo sobre el que cada vez hay más pistas. Sin embargo, ni ella ni él formularon declaraciones, apenas un “buen día” de cortesía de Eugenia antes de subir al taxi, seguida de un “cuidado” antes de cerrar la puerta.

Luego, tras mostrar los dos videos de la China, Ángel se tomó unos minutos de su programa para responderle. “Cada uno sabe lo que opina de la gente que está expuesta y cada uno elige también qué mostrar lo que tiene como conducta en la vida”, comenzó diciendo el conductor, que agregó que aún no había recibido una carta documento de la actriz, como se había rumoreado, cosa que sí llegó a manos de su compañera Yanina Latorre. “Me encantaría ir a la Justicia con la China, no tengo ningún problema en aclarar todo lo que quiera”, expresó el conductor.

