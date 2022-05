Flor Peña volvió a Instagram luego de la censura con una foto sugerente: “No me pude contener”

Florencia Peña se quejó por la suspensión de su cuenta de Instagram

“Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado la página”. Durante 48 horas el perfil de Instagram de Florencia Peña mostró esa leyenda que impedía el acceso a la página. Es que la red social decidió penalizar a la conductora y suspender su cuenta en el que tiene casi seis millones de seguidores, luego de que publicara una sugerente foto.

Enojada por esta decisión, la actriz le dedicó al tema parte del inicio de la emisión del lunes de La Pu*@ Ama (América). “Solamente a una puta ama le pueden suspender el Instagram con 6 palos de seguidores”, comenzó diciendo en su descargo. “Chicos, no es joda. Me suspendieron el Instagram. ¡Suspendida!”, señaló enojada y agregó que la red social alegó de “inconveniente” el contenido que publicó y que motivó a este cierre forzado. En este sentido, Peña enfatizó: “Les digo algo: si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mi no me cierran la cuenta. Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. De verdad”, dijo sin vueltas.

En su programa del martes Flor volvió a hacer referencia al hecho. Primero, con un coro una canción irónica que presentó una cantata para seis voces “a modo de protesta, luego con un monólogo ya en tono más serio y por último con la presencia de los abogados Fernando Burlando, que la representó el hecho, y a Martín Leguizamón, especialista en ciberdelitos, para intentar explicar lo que había pasado.

El posteo con el que Flor volvió a Instagram

“No entendí nada, cómo puede ser que lo que pasa en Instagram con otras personas no molesta y en mí sí? se preguntó la conductora. “Fuiste elegida, no tengo dudas. Personas como vos que tienen una soberbia valentía las eligen para hacerle estos actos de censura”, señaló Burlando. “Hay familias que viven del Instagram. Hoy Florencia estaba angustiada por su vida, concentrada en la plataforma”, agregó el letrado y Peña avaló: “Había recopilado ocho años de historias, el nacimiento de mis hijos”.

“Hubo un grave caso de censura privada. La empresa decidió censurarte innecesariamente. Esto tendría que pasar con millones de cuentas”, intervino Leguizamón. “Misoginia, tener una ideología, exponerla, hace que muchas personas arman una opereta”, interpretó Señorita Bimbo. “Y pelear contra gigantes, como hace Flor. Hay muchos grandes a quien disgustan, las frases, las ideas, las fotografías de ella”, sumó Burlando.

Durante el miércoles feriado, la conductora de La Pu*@ Ama reactivó el perfil de su red social con dos imágenes bien diferentes. Primero, se la vio abrigada con una polera y un texto que en un tono irónico revelaba todo su enojo. “Volví. En modosita mood. ¿Así está bien? ¿Así no molesto?”, escribió la actriz y recibió miles de comentarios y reacciones que le seguían el juego.

Flor Peña volvió a Instagram

Pero con el correr de las horas, la actriz volvió a su estilo previo a la censura. Allí se al ve en ropa interior, con mirada seductora y dialogando imaginariamente con el posteo anterior: “Disculpen... no me pude contener”, escribió con un emoji de burla y complicidad, dejando en claro que todo se trataba de una broma y que había vuelto a las redes con el estilo que acostumbra.

Durante su visita al programa, Burlando respecto al tipo de fotos que podría subir: “Flor que siga haciendo su vida tranquila que no le van a cerrar la cuenta. Que siga subiendo el contenido que quiera”, dijo el abogado, que advirtió la gravedad del delito cometido. “Cuando uno pierde una red social, pierde parte de su identidad. Es muy grave censurar a alguien, es terrorista”, cerró el abogado.

