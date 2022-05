Gonzalo Manguera Valenzuela reveló la verdadera historia detrás de su apodo

Gonzalo Valenzuela contó cómo surgió el apodo por el que lo conocen

Gonzalo Valenzuela y Carolina del Carmen Peleritti visitaron Flor de equipo (Telefe) juntos y se animaron a responder el segmento de verdadero o falso que los acompañaron a lo largo de sus vidas. En medio de su éxito con Closer, la obra de teatro que protagonizan junto a Sofía Gala y Juan Gil Navarro, el actor chileno contó la historia detrás del apodo Manguera, tal como lo llaman algunos hasta el día de hoy. Con humor y sinceridad, reconoció que el origen del sobrenombre se remonta a una de las primeras veces que actuó frente a un público.

La dupla celebró el acompañamiento del público en la pieza que propone una reflexión sobre la posesión, los engaños, la fidelidad y la búsqueda desmedida de la verdad en las situaciones de pareja. Después de charlar sobre el regreso a las tablas, Denise Dumas rompió el hielo con una pregunta sin filtro: “¿Es verdad que le dicen Manguera porque para hacer un desnudo en una obra de teatro se ponía una enorme prótesis?”. Luego de un breve silencio, le puso fin al misterio y reconoció: “Es verdadero”.

“Yo hacía un personaje en la obra Sin vergüenzas basado en la novela Full Monty y terminaba con un desnudo”, confesó. “A ese personaje le decían ‘Manguera’ porque era flaco y alto”, detalló sobre el motivo detrás del apodo. También recordó cómo fue la salida que hizo con la directora del espectáculo días antes del estreno. “Fui con la directora a un sex shop a comprar una prótesis para poder hacer el desnudo. Ella era más grande que yo, así que imagínense la cara de la gente, porque fuimos juntos de la mano y elegíamos”, describió entre risas.

Juan Gil Navarro, Sofía Gala, Carolina Peleritti y Gonzalo Valenzuela: los protagonistas de Closer

También reveló que sus compañeros de elenco le maquillaron la prótesis, y debido a los comentarios de los espectadores, el nombre de su personaje empezó a ganar protagonismo. “Yo me hice conocido por esa obra de teatro y me quedó el apodo. Después cuando llegue a Argentina les encanto ese sobrenombre y no me lo saqué nunca más”, explicó. En este sentido, también hizo otra confesión en vivo sobre su actitud en la infancia: “Yo en el colegio fui bastante revoltoso, le puse muchos sobrenombres a mis compañeros y por eso la pagué. Todo se paga en la vida”.

Al ser consultado por la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro 2022, donde Juana Viale ganó en la terna de mejor conductora, el actor comentó que ver a las cuatro generaciones reunidas -abuela, hija, nieta y bisnieta- le causó una gran emoción: “Fue muy bonito que estaba Mirtha, Marcela, Ámbar, fue maravilloso”. Cabe recordar que Juana y Gonzalo se conocieron en 2004, cuando ella ya era mamá de su primogénita, fruto de su relación anterior con Juan De Benedictis. Estuvieron juntos durante una década y fueron padres de Silvestre, Alí y Ringo, el bebé que falleció pocos minutos después de nacer en 2011.

Como expareja mantienen una muy buena relación, y ambos expresan cálidas palabras cada vez que hablan sobre la familia que formaron. Incluso Viale hizo una dedicatoria pública en el Día del Padre durante uno de los clásicos almuerzos donde reemplazó a la legendaria conductora. “Les voy a mandar un beso a los dos papás que me dieron a lo más lindo que tengo en el mundo, que son mis hijos. Así que, Juan, un beso para vos, y Gonzalo, que está del otro lado de la cordillera, también le mando un beso gigante”.

SEGUIR LEYENDO: