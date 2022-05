Llega Pogo o Nada, un ciclo que une generaciones y estilos de la música argentina

Adelanto de Pogo o Nada, el nuevo ciclo de Infobae de conversaciones íntimas e inspiradoras entre dos íconos musicales argentinos provenientes de orígenes y géneros distintos

Una conversación, dos músicos, dos generaciones, dos estilos y un momento distendido para conocer a fondo sobre el arte y la intimidad de algunos de los músicos más influyentes de la Argentina. Pogo o Nada es el nuevo ciclo que Infobae presenta desde el próximo lunes 30 de mayo. El primer episodio lo protagonizan L-Gante y Dante Spinetta.

Cada lunes y a través de charlas íntimas e inspiradoras entre aparentes opuestos, se podrá ver cómo surgen temas de conversación con la música como punto de partida pero que viajan más allá. El éxito, el fracaso, las pasiones, los miedos, las alegrías, la exposición, la fama, las críticas, los recuerdos, las costumbres, la inspiración, los métodos: las diferencias generacionales y de estilos quedan a un lado cuando las canciones y la humanidad de sus creadores son el denominador común.

De esta forma, Infobae genera un espacio de diálogo para entender cómo funcionan las cabezas, las almas y los corazones de los artistas que están marcando el pulso de la música popular argentina desde hace varias décadas. Rock, pop, rap, cumbia, trap y mucho más, abarcados desde Pogo o Nada.

L-Gante y Dante Spinetta protagonizan el primer episodio de Pogo o Nada, el nuevo ciclo de Infobae (Foto: Massta)

“Un poco fue el flash de la familia. Ya estaba la música ahí, sonando todo el tiempo. Y después, un día fue descubrir eso que se llamaba rap. Que ni siquiera sabíamos qué era. Me acuerdo de que estábamos rimando y un amigo de mi viejo nos dice: ‘Che, eso que hacen se llama rap. Que quiere decir ritmo y poesía’. Yo tenía 12 años, 13. Empezamos a descubrir eso y ver que era parte de la revolución. Así como mi viejo había estado en la revolución del rock, yo me sentía parte de eso nuevo que había. Y también, comerte ese choque que había porque cuando arrancamos, nos criticaban. En la calle no sonaba eso. Entonces nos trataban mal, nos bardeaban porque andábamos con gorra, una cadena. Pero eso nos daba más fuerza. Nos decían que era re yanqui. ¡Como si el rock hubiese sido argentino! La cultura, justamente, tiene eso, que pasa las fronteras”, le contó Dante Spinetta a L-Gante en el primer episodio de Pogo o Nada, al recordar cómo fueron sus comienzos en la música.

La historia artística de L-Gante tuvo un inicio similar y también fue (y sigue siendo) criticado al irrumpir en la escena, según le narró a Spinetta. “Yo comencé con el rap. Cumbia desde chico, que la escuchaba, pero lo que me orientó hacia la música es el rap, en realidad. Rap, reggaetón… por ahí ya iba agarrando el ritmo cuando empecé a salir a los boliches. Al querer ser artista, hacía canciones de rap, de rock… de todo género hice canciones, pero no me sentía cómodo. Y de la nada surgió que buscando, conocí a un productor, a Kevin Rivas que es DT Bilardo. Justo se da que él estaba generando un nuevo género, que era la fusión ésta entre la cumbia, el reggaetón, el trap, a la cual nombró cumbia 420. Eso era lo que estaba buscando… No sabía cómo definirlo, pero tiene su onda argentina, un poco de cumbiero, un poco villero. Y también lo fusionamos con lo que los demás piensan que es yanqui”, contó el cumbiero.

