Desafío cumplido: Mariano Martínez sorprendió con su talento desconocido

Mariano Martínez, un actor que también incursiona en otras disciplinas

“Sin hechos tus palabras son mentiras”. Con esas palabras y una foto suya con el Dobok, la indumentaria tradicional que usan quienes practican taekwondo, Mariano Martínez compartió en su cuenta de Instagram su más reciente logro deportivo: acaba de convertirse en Cinturón Negro primer Dan, que es una categoría de ese arte marcial en la que la persona usualmente ha adquirido suficientes técnicas para defenderse contra un solo adversario.

Horas antes, el actor había compartido un video del momento en el que llega a su casa y su familia lo recibe con alegría por haber cumplido su objetivo. “Gracias, gracias, gracias a todos los que estuvieron en el proceso y acompañaron ¡Felicidad Infinita!”, expresó junto a las imágenes. Rápidamente, los posteos se llenaron de miles de “me gusta” y de comentarios de sus fans, que lo felicitaban por esta nueva meta en su vida.

Además, luego se encargó de subir otra imagen en sus stories: “Primer clase como Negro primer Dan”, expresó orgulloso.

En el mundo de taekwondo, este paso es una especie de punto de partida para este arte marcial. Es una distinción otorgada por años de práctica donde se ha sacrificado muchas horas disciplinando la mente, aprendiendo a controlar emociones y llevando a otros limites el cuerpo, en el intento de lograr el máximo desarrollo físico y mental posible.. Pero alcanzar este grado no significa que esto ha terminado, sino por el contrario que recién comienza.

Días atrás, el ex Valientes había sido noticia luego de hacer una queja pública en su cuenta de Instagram. “Uno trata de no estresarse, a mí el tránsito no me gusta, solo que cuando tengo que llegar a un horario y más al colegio de mi hija, ¡me pone de la cabeza!”, manifestó el actor en sus stories de Instagram, mientras mostraba que estaba atascado en un peaje. Y continuó: “Ella entra a las nueve, como muy tarde, en Belgrano R”. Acto seguido, se mostró feliz por haber podido llegar a tiempo. “¡Llegamos al colegio, nueve y un minuto! ¡Vamos Marian y Alma”, entonó divertido.

De todas formas, una vez que dejó a la niña en la institución educativa, aprovechó la ocasión para contarle a sus más de dos millones de seguidores el inconveniente que sufre todos los días que la tiene que trasladar. “Esto lo hacemos con ella los miércoles, que la busco en el cole, tenemos el tránsito de ida, y los jueves a la mañana cuando dejo a los hermanos, la traigo a ella volando. Y los viernes cuando la busco porque se queda el finde y algún que otro lunes de ese finde que se queda conmigo el domingo”, detalló.

En ese sentido, explicó: “Me encantaría tenerla una semana como a los hermanos, pasa que ellos viven cerca y la metodología está desde que nacieron. Con ella es imposible porque vivimos muy lejos y el tránsito es inhumano. Lo cuento como anécdota y parte de la diaria. Está todo más que bien, obvio”.

En tanto, en el plano personal, Mariano por el momento está soltero, o al menos no se le conoció públicamente una nueva pareja desde que se separó de Camila Cavallo, la madre de su hija menor, Alma.

