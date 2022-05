Las mejores fotos del festejo de los 10 años del teatro Picadero: los famosos disfrutaron del reestreno de Forever Young

Se cumplieron 10 años del teatro Picadero y reestrenaron la comedia Forever Young (RS Fotos)

El mítico teatro Picadero (ubicado en Pasaje Santos Discépolo 1857) se vistió de fiesta este lunes al cumplirse 10 años de la reapertura y puesta en valor de este espacio que abrió sus puertas en 2012, de la mano del productor y empresario teatral Sebastián Blutrach. Para celebrarlo reestrenaron la comedia musical Forever Young, que marcó la reapertura de este teatro.

Diversas figuras del espectáculo y empresarios teatrales disfrutaron de esta obra que es protagonizada por Walter Canella, Christian Giménez, Melania Lenoir, Andrea Lovera, Ivanna Rossi, Germán Tripel, acompañado por el maestro Hernán Matorras.

Al finalizar el espectáculo, el elenco celebró su regreso a las tablas. Además, Gastón Cocchiarale dio un breve discurso junto a Ligia Piro, Alejandra Darín, Nelson Valente , Carlos Rottemberg y Sebastián Blutrach.

Sebastián Blurach junto al elenco de Forever Young al finalizar la función

Luego se realizó un cóctel para los invitados, entre los que se encontraban Leonardo Tusam, Laura Oliva, Héctor Díaz, Jorge Suárez, Daniel Casablanca, Laura Azcurra, Melina Petriella, Lucas Crespi, Laura Cymer, Laura Novoa, Florencia Otero, Ezequiel Tronconi y Nelson Valente, entre otros.

Luego de la función, se realizó un cóctel con el elenco de Forever Young e invitados famosos. Sebastián Blutrach acompañado por Ivanna Rossi, Wally Canella, Christian Giménez, Germán Tripel, Andrea Lovera y Hernán Matorras

Gastón Cocchiarale

Leonardo Tusam

Fue una noche inolvidable para quienes trabajan en el Picadero que está presentando una interesante cartelera con 4 producciones propias: Los perros, Laponia, Jauría y Forever Young, además de otras producciones importantes que forman parte de la programación. También cuenta con un espacio gastronómico y una gran terraza con fines múltiples, junto a diferentes lugares para la comodidad tanto del artista como del espectador.

Hay una enorme expectativa por el regreso de la mencionada comedia musical Forever Young, una versión adaptada por los catalanes de Tricicle, que cuenta con dirección general de Daniel Casablanca, la dirección musical de Gaby Goldman, las coreografías de Elizabeth de Chapeaurouge y la producción general de Pablo Kompel y Sebastián Blutrach.

Héctor Díaz y Maida Andrenacci

Alejandra Flechner

La trama del espectáculo se desarrolla en el 2050. Siete ancianos pasan sus días plácidamente en un geriátrico entre ejercicios de rehabilitación, medicinas y gratos recuerdos. Sin embargo, cuando la enfermera se retira, el espíritu del pop y el rock & roll mágicamente toma vida y nuestros queridos mayores deciden resistir el paso del tiempo con un arma secreta imbatible: la música.

Es un musical divertidísimo, tierno e inteligente para personas de cualquier edad, con las canciones e himnos musicales de los 70, 80 y 90 que ya que forman parte de nuestro ADN, incluyendo los mayores hits de Queen, Eurythmics, Alphaville, The Rolling Stones, Bob Marley, The Beatles, Bob Dylan, Nirvana.

Incluso hay un bloque de rock nacional creado especialmente para esta versión. Es una bocanada de aire fresco en el mundo del musical convencional. Entre los temas musicales más celebrados se destacan: I Love Rock & Roll, Roxanne, Sweet Dreams, Get Up Stand Up, Smells Like Teen Spirit, Barbie Girl, I Will Survive y Forever Young.

Laura Cymer

Sebastián Blutrach, Francisco Dangelo y su señora

Carlos Rottemberg, su esposa Karina Pérez Moretto y Carolina Ramírez

Laura Azcurra

Laura Oliva

Laura Novoa

Alejandra Darín

Jorge Suárez

Germán Tripel y Laura Azcurra

Laura Oliva y Nelson Valente

Germán Tripel y su pareja, Florencia Otero

Raúl Casalotti, Silvia Santos y Enrique Tokatlian (RS Fotos)





