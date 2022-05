La parodia viral de El Marginal que llegó a Netflix (Video: Instagram)

“¿El marginal? Ni idea, loco, yo conozco El Franginal”, escribieron en conjunto la plataforma de series y películas y el humorista Fran Gómez en sus cuentas de Instagram. Allí compartieron un video con una parodia de la popular serie protagonizada por Nicolás Furtado y Claudio Rissi, quienes interpretan a Diosito y Mario Borges.

El sketch que se convirtió viral es una creación de Fran Gómez, quien jugó con su nombre y el de la ficción que recientemente estrenó su quinta y última temporada. Se trata de un corto que dura poco más de cinco minutos y medio, que ya tuvo casi un millón de reproducciones y en el cual distintos actores tienen pasos de comedia simulando a cada uno de los integrantes del elenco de la miniserie original.

Por caso, figuran los mismo personajes como Borges, Antín, Diosito y César, reconocidos por su paso por toda las temporadas de El Marginal. Y a diferencia de la serie creada por Sebastián Ortega y Pablo Culell, esta parodia cuenta un humor blanco, fuera de las escenas de violencia que se ven en la ficción que se emitió primero en la TV Pública y luego pasó a Netflix. En tanto, se ve que cuando graban el sketch le piden al actor que interpreta a Antín que no insulte. Cabe destacar que Gerardo Romano -quien se puso en la piel del jefe del penal- compuso a un inolvidable Antín, reconocido por los exabruptos que dice en cada diálogo.

“Hecho en Argentina”, se lee sobre el final del video El Franginal, algo que suelen resaltar desde la plataforma sobre cada producto realizado en el país.

Una de las pocas fotos que Fran Gómez comparte en sus redes sociales, en donde suele postear videos de sus creaciones

Quién es Fran Gómez

Tiene más de un millón de seguidores en Instagram, red social en la que se define como cómico y en la que comparte todos y cada uno de los videos y creaciones que realiza. También cuenta con un millón de suscriptores en YouTube, miles en Twittter, TikTok y Facebook. Por eso no es casual que su trabajo se viralice, como lo fue en esta oportunidad que hasta llegó a la plataforma Netflix.

Fran Gómez tiene 28 años, es oriundo de La Plata, se recibió en la carrera de Comunicaciones Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y heredó la pasión por el arte de sus padres, una profesora de Letras y un profesor de Música. Su hijo se animó a volcar su talento en las redes sociales tiempo atrás y allí quedó expresado su primer trabajo que se volvió viral, Flashando Secuencia.

En su Instagram, Fran Gómez no suele publicar fotos de él sino que acostumbra a compartir sus videos y trabajos realizados, manteniendo su vida privada al margen de lo público. Sin embargo, en febrero pasado quiso compartir con su millón de seguidores una tierna foto en la que está jugando en la playa con su sobrina, durante unas vacaciones familiares. “No suelo mostrar a mi familia -advirtió en el posteo- pero mi sobrina me tiene re tarado”, se sinceró el joven humorista en la publicación que alcanzó los 80 mil me gusta. Es que a los seguidores también les interesa saber más sobre la persona detrás de los videos virales que tanto los hacen reír.

