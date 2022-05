Mariano Martínez reveló el motivo que le impide pasar más tiempo con su hija menor: “Es inhumano”

Mariano Martínez contó el motivo por el que pasa poco tiempo con su hija menor

Como padre muy presente, Mariano Martínez disfruta mucho de la compañía de sus tres hijos: Olivia y Milo, fruto de su relación con Juliana Giambroni, y Alma, la más pequeña, de su vínculo con Camila Cavallo, de quien también se separó, en esa ocasión en 2020. Con ambas mujeres mantiene una excelente relación, por el bienestar de sus pequeños. Sin embargo, a veces le resulta complicado coordinar algunos encuentros, especialmente con la menor, por la distancia y por un escollo que se sufre a diario en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores: el tránsito.

“Uno trata de no estresarse, a mí el tránsito no me gusta, solo que cuando tengo que llegar a un horario y más al colegio de mi hija, ¡me pone de la cabeza!”, se quejó el actor en sus stories de Instagram, mientras mostraba que estaba atascado en un peaje. Y continuó: “Ella entra a las nueve, como muy tarde, en Belgrano R”. Acto seguido, se mostró feliz por haber podido llegar a tiempo. “¡Llegamos al colegio, nueve y un minuto! ¡Vamos Marian y Alma”, entonó divertido.

De todas formas, una vez que dejó a la niña en la institución educativa, aprovechó la ocasión para contarle a sus más de dos millones de seguidores el inconveniente que sufre todos los días que la tiene que trasladar. “Esto lo hacemos con ella los miércoles, que la busco en el cole, tenemos el tránsito de ida, y los jueves a la mañana cuando dejo a los hermanos, la traigo a ella volando. Y los viernes cuando la busco porque se queda el finde y algún que otro lunes de ese finde que se queda conmigo el domingo”, detalló.

En ese sentido, explicó: “Me encantaría tenerla una semana como a los hermanos, pasa que ellos viven cerca y la metodología está desde que nacieron. Con ella es imposible porque vivimos muy lejos y el tránsito es inhumano. Lo cuento como anécdota y parte de la diaria. Está todo más que bien, obvio”.

Mariano Martínez y sus tres hijos, Olivia, Milo y Alma, en su último cumpleaños

Días atrás, el exprotagonista de Esperanza mía había sido noticia luego de que Brenda Asnicar cambiara su foto de perfil y él rápidamente le pusiera like. En ese entonces, ella lo mandó al frente. “Bueno, Mariano, a mí también me gusta tu foto de perfil… ¿Ok?”, escribió la ex Patito Feo y, al ser delatado por la actriz, él solo atinó a escribir “Besos Bren”.

Sin embargo, ella no es la única famosa a la que el ex de Lali Espósito estuvo stalkeando y dando “Me gusta” en las redes en los últimos días. El actor también estuvo siguiendo muy de cerca el perfil de la ex de Rodrigo De Paul, Camila Homes. “Naturally”, escribió la ex botinera junto a la selfie que se tomó en el espejo de la habitación del departamento de Puerto Madero al que se mudó cuando llegó de Madrid, recién separada del jugador de la Selección. Además de Antonela Roccuzzo y Wanda Nara, que claramente tomaron partido tras el escándalo, tambipen le puso un like el mencionado actor. En la imagen que Mariano likeó Homes luce un conjunto deportivo negro y muestra la funda de su celular diseñada por la exclusiva marca Louis Vuitton. El gesto de Mariano en la foto que llamó la atención, al menos de quienes desconocen si hay un vínculo entre ellos o simplemente se trata de un guiño virtual.

SEGUIR LEYENDO: