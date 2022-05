La última entrevista de Felipe Pettinato antes de su internación: “Tengo una personalidad adictiva”

"Tengo una personalidad adictiva", dijo el hijo de Roberto Pettinato

Felipe Pettinato está internado en una clínica psiquiátrica, tras el incendio ocurrido en su departamento ubicado sobre la calle Aguilar al 2390, en el barrio de Belgrano. Durante este incidente, murió Melchor Rodrigo, un médico amigo del hijo de Roberto Pettinato. En este momento, la Justicia se encuentra investigando qué ocurrió, exactamente, en ese trágico momento.

Antes de esta internación, el joven había dado una entrevista en agosto de 2021 para hablar de su estado de salud mientras se encontraba trabajando con su padre, Roberto Pettinato, en Radio Pop. “No tomo una gota de alcohol ni una pastilla para dormir”, dijo al programa Intrusos a la salida de la radio. Cuando le preguntaron cómo transitaba la lucha diaria contra las adicciones, respondió: “Bien, lo que yo tengo es una personalidad adictiva”.

“Pasé por muchas crisis, me separé en pandemia como mucha gente, también perdí el rumbo laboral... El rubro en el que yo estaba se desplomó como muchos rubros. Me está costando volver a estar”, explicó Felipe en el programa de América tras haber estado internado en una clínica por un brote psicótico.

Por otra parte, señaló que tenía contacto con su hija, fruto de su relación con su ex, Sofía Colasante. “El día del niño estuve con Juanita Michela. Fue un momento precioso. Siempre que nos vemos es precioso, con la mamá de mi hija me llevo espectacular”, relató Felipe, muy contento. “Mi familia me decía que no me muestre con los periodistas, pero yo no tengo nada que ocultar”, agregó.

Luego, se refirió a la denuncia en su contra por un presunto abuso sexual de una adolescente de 14 años, hermanastra de Colasante, que habría ocurrido en marzo de 2018. “Sigue avanzando y de la manera correcta y bien porque soy 100% inocente”, manifestó Pettinato respecto a los avances en la investigación.

También le consultaron sobre Chano Charpentier, el cantante que se encuentra en un centro terapéutico, luego de haber estado en terapia intensiva al recibir un disparo en el abdomen por parte de un policía mientras tenía un brote psicótico. “Tienen que tratar el tema de las adicciones de manera diferente. Una teaser no lo puede resolver tampoco. Algo van a tener que cambiar, modificar la ley de salud mental”, aseguró.

La familia Pettinato

Por otra parte, a una semana del incendio, trascendieron las últimas novedades de la investigación: un peritaje realizado en un laboratorio de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA) determinó que Melchor Rodrigo tenía restos de “líquido acelerante” en su cuerpo y prendas.

Los peritos analizaron en un cromatógrafo muestras tomadas del cuerpo de la víctima. Según precisaron fuentes de la investigación a Infobae, los expertos tomaron muestras de “la zona más quemada” y el análisis determinó “la presencia de un líquido acelerante”, aunque no se pudo determinar cuál fue. Martín Mainardi, fiscal a cargo del caso, ya cuenta con el peritaje en su poder para intentar dilucidar las circunstancias que derivaron en la muerte de Rodrigo.

El trágico hecho ocurrió el pasado lunes 16 de mayo por la noche. Lo que se sabe hasta el momento es que el fuego arrasó con gran parte de lo que había en el interior de la unidad “F” del piso 22. El incendio se desató en el interior del living comedor y las llamas rápidamente se propagaron a los demás ambientes, que quedaron cubiertos de hollín. Las fotos del interior del lugar tras el siniestro muestran los destrozos en la cocina, el baño y el balcón. Sólo pareció salvarse una habitación.

Los resultados preliminares de las pericias realizadas por efectivos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad, que cooperaron con sus pares de la PFA, señalaron que el fuego se habría originado con un “elemento ígneo capaz de generar una llama libre”, como podría ser “un encendedor, un fósforo o papel previamente acondicionado para ser encendido”.

Tras el incendio del departamento, la situación judicial de Felipe se definirá una vez que culmine la etapa de recolección de material probatorio. Mientras tanto, el fiscal aguarda la evolución del hijo del músico y conductor para poder tomarle declaración. Llegado el caso, podría testimoniar en calidad de testigo o imputado.

SEGUIR LEYENDO: