El Tucu López le hizo un regalo a mano a la hija de Sabrina Rojas y mostró una habilidad oculta: el video de la sorpresa

El regalo del Tucu López a la hija de Sabrina Rojas

“Empezó proyecto para Espe”, presentó en sus redes sociales Sabrina Rojas, el regalo que su pareja, el Tucu López, le preparó de manera artesanal a su hija Esperanza, fruto de su relación con Luciano Castro. En la imagen y en las que siguen se ve un taller de carpintería: una mesa de trabajo con maderas y varias herramientas, entre las que se distingue un taladro, además de un lápiz y escuadra.

Luego explicó un poco más de qué se trataba: “Un escritorio que se convierte en camarín. Y como todo camarín, con buena luz”. De inmediato, la conductora muestra un video de su novio presentando su obra de arte.

“Me acabo de dar cuenta que tengo que maquillarme para salir”, se lo escucha bromear al conductor a la vez que abre la tapa de la mesa donde se esconden compartimentos para que Esperanza guarde sus productos de belleza y un espejo. Y sigue: “Oh, no tengo luz para maquillarme”. Entonces toca un botón de abajo de la mesa y se prenden las led que iluminan el espacio.

El proceso del regalo del Tucu López a Esperanza

“Cancherea un poco”, agregó Rojas pero reconoció: “Hace bien, novio todo terreno, capo Tucu”. A la vez que en el video se la escucha gritar de fondo “¡novio carpintero!”. Atento a todos los detalles, hasta mostró que las tapas de los compartimentos de lo que antes era un escritorio, tiene un sistema para que se cierren solas y de a poco, y que la nena no se agarre los dedos jugado.

Para hacerla completa, la ex de Luciano Castro mostró la reacción de su hija al llegar a su habitación y ver la sorpresa que le había preparado. “¡Noo!”, dice la nena saltando feliz mientras corre para abrazarlo y luego mirar en detalle su tan anhelado camarín, que ya estaba lleno de objetos que su mamá había guardado.

“Gracias Tucu por darnos tanto amor de mil maneras, yo creo que también lo voy a usar”, cerró sus historias la ex modelo feliz del regalo que su novio le hizo a su hija. De esta manera, el conductor dejó entrever uno de sus hobbies. Alguna vez ya había subido a sus redes sociales tutoriales sobre carpintería y videos explicando cómo arreglar ciertas cosas.

El regalo del Tucu López, terminado

De inmediato el actor se incorporó a la familia de Sabrina sin problemas e incluso se lleva muy bien con Castro y con Flor Vigna. “Somos muy modernos, chicos. No se asombren. Somos así”, dijo ella alguna vez y cuando le preguntaron cómo veía a la ex Combate como “madrastra”, dijo: “Ahora está haciendo un poco ese papel. Cuando está con mis hijos es así”.

A comienzos de marzo y en sintonía con la buena relación que aparentan ambas parejas, se habían reunido para festejar el cumpleaños número 7 de Fausto. “Risas y mucho amor”, escribió Rojas junto a un video en el que se resumían los mejores momentos del cumpleaños de su hijo, dando cuenta de que lograron ensamblar a la perfección la familia. Sin embargo, no dejaba de llamar positivamente la atención el hecho de que todos se diviertan tanto cada vez que están juntos. Y que los niños se muestren tan a gusto con eso.

Aunque ya se comprometieron, Sabrina y el Tucu aún no pueden casarse ya que ella aún no está divorciada. “Yo tengo papeles que arreglar, todavía. No me puedo casar, estoy legalmente casada. Venimos bien, todo en orden”, había dicho al respecto. Para festejar, habían realizado una ceremonia íntima: “Muy como nosotros, sencillo”. Alguna vez se refirió también a la posibilidad de ser madre nuevamente: “Es un montón pensar en agrandar la familia, todavía. En un año, dos, si Dios quiere y seguimos juntos, ¿por qué no?”.

