Liz Solari y Gastón Pauls juntos en Italia: en medio de rumores de romance compartieron un proyecto laboral

Los rumores de romance entre Liz Solari y Gastón Pauls vienen trascendiendo desde el año pasado

A fines de 2021, había sido Maite Peñoñori, en ese entonces panelista de LAM, la primera en aseverar que Gastón Pauls y Liz Solari estaban iniciando un romance. “Una seguidora de Uruguay, que los había visto, no se animó a sacarle foto pero me dio muchos detalles que me hicieron pensar que era cierto, investigué por otros lados y efectivamente, estaban los dos juntos”, le había confiado la periodista a Teleshow en aquél entonces. Pero lo cierto es que los protagonistas de esta historia siempre desmintieron esos rumores y aseguraron que solo los une una amistad desde hace muchos años. De hecho, tal como pudo saber este medio, su viaje al país vecino había tenido que ver con el rodaje de una serie.

Lo cierto es que el tiempo pasó y, en las últimas horas, aparecieron nuevas imágenes de los actores juntos, esta vez, en Italia. Y como también viajaron a ese país europeo por cuestiones profesionales, ninguno de los dos tuvo inconvenientes en compartirlo en las redes sociales.

“En Roma, una vez más, invitado a brindar una charla con Liz Solari donde compartí parte de mi historia frente a más de 50 jóvenes latinoamericanos y del resto del mundo en el Encuentro Laudato. Si organizado por @scholasoccurrentes y @agendacaf. Dos días después participé de un encuentro con Bono. Y aún hay más. Pero esa es otra historia que publicaré pronto. Gracias por todo @chrisasinelli y a cada uno de los que estuvieron ahí brindando amor”, escribió Pauls en un posteo que realizó en su perfil de Instagram, junto a varias imágenes del encuentro que se caracteriza por reflexionar sobre su actual conversión ecológica y pasan a la acción, y en el que también estuvo presente el líder de U2.

Algunas de las fotos que compartió Gastón Pauls junto a Liz Solari en el encuentro del que participaron en Roma

Dicha publicación recibió miles de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacó el de Liz, quien le agradeció: “Espectacular y ¡qué bueno compartir tu historia con tantos jóvenes! Necesitamos más de eso”.

Pero además, la ex modelo también compartió imágenes del encuentro con sus seguidores y escribió unas conmovedoras palabras: “Honrada de dar una charla junto a Gastón Pauls en Roma para los Jóvenes de la Escuela Internacional Laudato Sí' @scholasoccurrentes enfocada en el cuidado de la Tierra y de compartir este especial espacio con #Bono @u2 quien compartió su sabiduría y humor. Gracias @chrisasinelli @josemariadelcorral por el llamado a compartir nuestro camino de vida y de servicio con las nuevas generaciones. Gracias a Dios por abrir oportunidades para el encuentro, la inspiración, y el intercambio de ideas y la co-creación de un nuevo mundo y a mi amada maestra espiritual por iluminar mi camino”.

En sus stories, Solari también brindó una reflexión después del encuentro: “Todos tenemos la responsabilidad de hacer el bien desde donde estamos. Hagamos el trabajo de unir, de buscar puntos de encuentro para trabajar en equipo, así nos fortalecemos. No necesitamos pensar igual sino ponernos de acuerdo en el objetivo común y cómo llevarlo adelante”, escribió junto a una foto de Gastón y ella en la charla.

La story de Liz Solari junto a Gastón Pauls

La clase inaugural de la Escuela Laudato Si estuvo a cargo del papa Francisco, quien además respondió las preguntas de los jóvenes: “Para que Laudato tenga vigor real hace falta poesía y coraje. Y la vida en poesía no se aprende en los libros, se aprende así, con el riesgo, y se aprende con la contemplación de la naturaleza y con la lucha”, sostuvo.

De la celebración junto a Su Santidad participaron además numerosos embajadores, líderes políticos, empresarios y sindicales de distintos países del mundo donde Scholas está presente, así como representantes del Vaticano, referentes de otras religiones y pueblos indígenas, emprendedores dedicados a la tecnología y organizaciones de la sociedad civil dedicadas al cuidado del ambiente.

